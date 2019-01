Montagmorgen 7.30 Uhr, Hamburg: wie jeden Morgen ein letzter Blick in den Spiegel. Lippenstift, Lieblingskleid und die halbhohen Boots. Mein Outfit für den Tag: Los geht's zur Kita. Und was fällt mir als erstes auf? Die Blicke der anderen Mamas.

Liegt es am Outfit oder hab ich vielleicht doch – wie so oft – das halbe Frühstück meiner Tochter am Kleid kleben? Kurzer Check: Verdreckt bin ich nicht. Trotzdem: Verunsichert bin doch irgendwie. Das Gefühl, nach der Geburt des ersten Kindes darf ich mich eigentlich nicht mehr schick machen und sollte nur noch in praktischen Jeans durch die Gegend rennen, drängt sich auf. Denn Mamas in Jeans scheinen nicht nur obligatorisch zu sein, es gibt sogar den passenden Jeansschnitt dazu. Die Mom-Fit!

Das Leben in der Mom-Jeans fristen

Die Mom-Jeans ist gerade so angesagt, dass auch Frauen, die keine Mütter sind, den Schnitt gerne tragen. Aber warum heißt gerade diese etwas karottige High-Waist-Jeans eigentlich Mom-Fit? Und macht der Name die Jeans zum obligatorischen Kleidungsstück für alle Mütter? Natürlich hab ich die Jeans für Mütter auch im Schrank. Weniger, weil ich denke, dass die Jeans etwas für Mütter ist, als das der Schnitt gerade sowieso angesagt ist.

Eine weitverbreitete Erklärung, warum die Mom-Fit nach Müttern benannt ist, ist die angeblich schmeichelnde Bundhöhe. Die soll alles verstecken, was nach der Geburt an überflüssigen Pfunden am Bauch hängen geblieben ist. Funktioniert bei mir schon mal nicht: Wenn ich meine Mom-Fit trage, verdreht mein Freund immer leicht die Augen und weißt mich darauf hin, dass seine Oma diese Jeans auch tragen würde. Von sexy Kurven in der Mom-Fit also keine Spur!

Und damit kommen wir auch zur noch weniger schmeichelnden Erklärung für den Namen der Mom-Jeans: eine Jeans für "ältere" Frauen, Mütter eben. Wer sich das auf der Zunge zergehen lässt, versteckt seine Mom-Jeans dann vielleicht doch eher ganz hinten im Schrank. Mütter können tragen, was sie wollen, aber wer trägt schon gerne eine Jeans, bei der die Modeindustrie suggeriert: "Du bist alt oder du bist eine Mutter oder du bist beides!" Wenn man Rihanna ist oder zum Kardashian-Klan gehört: kein Problem. Da rockt man auch in einer Mom-Fit. Aber als 34-jährige Normalo-Mutter denk ich mir: zum Teufel mit der Mom-Fit!

Eine Plädoyer für Mode-Freiheit unter Müttern

Ich mag Mode – auch als Mama. Und ich bin tolerant, was das angeht. Ich finde, dass jeder Mensch seinen eigenen Stil hat und den auch konsequent durchziehen darf. Und, wenn eine Frau sagt: Jeans und Shirt sind genau mein Ding und was anderes kommt nicht in meinen Kleiderschrank, finde ich das nur vernünftig. Aber gerade deshalb habe ich so gar keine Lust, von anderen Mamas schief angeguckt zu werden, weil ich Stiefel mit Leopardenmuster auf den Spielplatz trage oder mein neues Sommerkleid perfekt finde, um damit am Planschbecken abzuhängen.

Mütter sind oft viel zu streng zu sich und untereinander. Und das betrifft auch den eigenen Kleiderschrank. Wie oft ich schon von anderen Müttern Sätze gehört habe wie: "nach der Geburt nur noch Badeanzug." Oder: "Schöne Sachen kann ich nicht mehr tragen. Alles wird sofort dreckig."

Noch nie hat eine Mama zu mir gesagt: "Heute zieh ich mir mal was Schönes an, weil ich auf den Spielplatz gehe." Aber gerade, weil wir so oft mit unserem Selbstbewusstsein nach der Geburt zu knabbern haben, sollten wir uns viel öfter "schön machen". Frei machen davon, ob wir etwas als Mütter tragen können. Einfach etwas anziehen, was uns gefällt und ganz und gar nicht praktisch ist.

Und dabei gilt nicht: Mamis müssen immer perfekt sein, und wie aus dem Ei gepellt aussehen. Ganz sicher nicht! Wer wie ich ständig mit zwei verschiedene Socken beim Kindertanzen auftaucht oder neulich erst im Büro merkt, dass der eine Ohrring gar nicht zum anderen passt, ist sicherlich weit entfernt von perfekt. Aber so what! Damit bin ich sicher nicht allein.

Trotzdem hält mich das nicht davon ab, mich an manchen Tagen für den Weg zum Supermarkt mit Buggy, Laufrad und Co. zumindest ein bisschen aufzubrezeln. Einfach, weil es sich manchmal gut anfühlt – neben Schnullern desinfizieren und "zehn kleine Zappelmänner" singen – auch mal etwas für sich zu tun.

Und wenn dabei die praktischen Jeans im Schrank etwas weiter hinten verschwinden, ist das auch nicht schlimm. Denn nur, weil es den Mom-Fit gibt, heißt das noch lange nicht, dass Mamas ihr Leben in einer Karottenhose fristen müssen.