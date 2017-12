Die kleine Evelyn brauchte nur ein paar Mal an ihrem Getränk zu nippen, um herauszufinden, dass sie es nicht mochte. "Sie machte das 'Eurgh'-Geräusch, das sie immer macht, wenn sie etwas nicht mag", schreibt ihr Vater Mark Thomas auf seinem Blog "The Honest Father". Dort erzählt er, wie es dazu kam, dass seine vierjährige Tochter in einem Restaurant der Kette "Frankie & Benny's" den ersten Rausch ihres Lebens erlebte.

Er und seine Verlobte Kate hätten eigentlich gedacht, dass sie noch "mehr als ein Jahrzehnt" Vorbereitungszeit hätten, bevor sie ihre Tochter betrunken erleben würden. Tatsächlich war es aber schon kurz vor Weihnachten in diesem Jahr soweit.

Kellnerin serviert Vierjähriger alkoholischen Cocktail

Die Familie sei unterwegs gewesen, um Weihnachtskarten bei Bekannten zu verteilen, erzählt Thomas, und habe danach einen Abstecher in das Restaurant in der englischen Stadt Warrington gemacht. Dort habe Evelyn einen "Softail" vom Kindermenü bestellt. Anschließend aber muss an der Bar ein folgenreicher Fehler passiert sein. Denn was Evelyn serviert bekam, war ganz offensichtlich kein harmloses Kindergetränk, sondern ein handfester, alkoholischer Cocktail mit Wodka und Pfirsichschnaps. Beide Getränke haben eine ähnliche Farbe, möglicherweise kam es so zur Verwechslung der Bestellungen.

Evelyn verschmähte den Drink nach der ersten Probe, doch ihre Eltern beharrten: "'Hör auf, so pingelig zu sein', sagten wir, 'du liebst Fruchtsaft.'" Tatsächlich trank die Vierjährige das Getränk fast ganz aus, ehe eine Kellnerin an den Tisch stürmte und den Fehler peinlich berührt eingestand. "Ich habe ihrer Tochter einen echten Cocktail gegeben", habe sie laut Thomas gesagt. Die Kellnerin sei den Tränen nahe gewesen.

Betrunken und verwirrt

Zunächst sei noch alles normal gewesen, nach etwa einer Viertelstunde aber habe der Alkohol seine Wirkung getan. Evelyn habe angefangen, auf der Sitzbank zu tanzen, konnte nicht mehr geradeaus gehen und habe auf der Toilette ihrem Spiegelbild Witze erzählt. "Es war lächerlich, aber auch ärgerlich", schreibt Thomas in seinem Blog.

Thomas und seine Verlobte brachten die Kleine ins Krankenhaus – "Haben Sie schon mal versucht, eine schlafende Vierjährige auf einen Autositz zu bekommen? Und dann stellen Sie sich vor, die Vierjährige ist betrunken und verwirrt." Letztendlich rieten die Ärzte Evelyn das, was man auch einem erwachsenen Betrunkenen rät – erstmal ordentlich den Rausch ausschlafen.

Auf den Rausch folgt der Kater

Und natürlich kommt am nächsten Morgen unweigerlich der Kater – auch da funktionieren Kleinkinder nicht anders als Erwachsene. Vater Mark Thomas konnte es kaum fassen: "Denken Sie mal eine Sekunde darüber nach: Ein vierjähriges Kind hat am Morgen einen Kater." Evelyn habe bis 10 Uhr geschlafen und sei mit einem dicken Kopf aufgewacht. Mittlerweile geht es ihr wieder besser.

Die Restaurantkette hat sich inzwischen bei der Familie entschuldigt. Mark Thomas behält sich allerdings weitere Schritte vor.