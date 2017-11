Oft haben Eltern kleiner Kind Glück: Das Basteln einer Laterne für den Laternenumzug gehört zum klassischen Programm in Kita und Kindergarten. Die einzige Arbeit, die für Eltern anfällt, ist das das Sammeln von klassischem Verpackungsmüll, den Rest erledigen die Erzieher. Was tut man aber, wenn etwas dazwischenkommt? Gekaufte Laternen sind schließlich nur der halbe Spaß, erst der selbst geklebte und bemalte Lampion macht aus dem abendlichen Zug durch die Dunkelheit ein richtiges Abenteuer.

Wer also in die Situation gerät, dem Kind beim Basteln mit Rat und Tat zur Seite stehen zu müssen – oder gar zu wollen, es gibt ja durchaus Eltern, denen das Spaß macht – der tut gut an einer kurzen Onlinerecherche. Bei Youtube finden sich Ideen für selbstgemachte Laternen in Hülle und Fülle. Für manche braucht man zum Beispiel nur eine leere Tetra-Pak-Milchtüte.

Zu Sankt Martin gehört auch eine Laterne

Wir haben uns ein paar Videos angesehen und die verschiedenen Ideen für Sankt Martin – und alle Laternenumzugstermine danach – zusammengestellt. Neben lustigen Kerzenträgern wie den Minions oder kleinen Plastikraupen mit Wackelaugen gibt es auch ganz klassische Optiken. Für die eine oder andere Laterne braucht man ein paar spezielle Zutaten, für andere reicht, was im Haushalt meist sowieso vorhanden ist. Und schon das es losgehen mit dem Upcycling von Müll ...

Wenn die Kinder noch klein sind, empfiehlt sich eine "Einsteigerkerze" mit elektrischem Licht, sonst fackelt die Laterne ab, bevor der Umzug vorbei ist. Für größere Kinder aber ist gerade die echte Kerze ein großer Teil des Vergnügens. Über die Gestaltung der Laterne jedoch entscheiden die Kinder am liebsten selbst. Während die einen auf Sonne, Mond und Sterne stehen, bevorzugen andere ganz klar den Superhelden aus einem aktuellen Kinderfilm.

Für alle, die den Text des "wichtigsten" Liedes vergessen haben, hält Youtube ebenfalls Möglichkeiten zur Nachhilfe bereit. Viel Spaß!