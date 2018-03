Einmal Superheld sein: Davon träumen viele Kinder. Fotograf Josh Rossi und Kostümdesignerin Julie Whiteley haben mehreren Kindern mit Behinderungen und Krankheiten genau diesen Wunsch erfüllt. Dem fünfjährigen Kayden wurden beide Beine amputiert. Trotzdem glänzt er in seiner Rolle als Cyborg in der Justice League. Sofie (3) hat eine seltene Form von Augenkrebs. Weil sie gerade erst eine Bestrahlung hatte, war sie beim Fotoshooting sehr schwach. Doch im Kostüm von Wonder Woman zeigte sie sich mutig und wild. Teagan leidet seit seiner Geburt an einer Herzkrankheit. Auch das Herz von Superman ist verletzlich. Vielleicht mag Teagan den Superhelden deswegen so sehr. Der zweijährige Mataese hat akute Leukämie, doch ist eigentlich ein kleines Energiebündel. Als Aquaman kommt er furchtlos daher. Zaiden leidet an einer starken Form von ADHS, die ihn in der Schule ohne Freunde dastehen lässt. Fotograf Josh Rossi findet, dass The Flash das perfekte Kostüm für den Siebenjährigen ist. Und zu guter Letzt: Der fünfjährige Simon. Er leidet an einer seltenen Form von Nervenkrebs. Seine Lieblingsfigur: Batman! Eine schöne Aktion, die den Kindern – zumindest für einen Moment– den Alltag versüßt.