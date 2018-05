Seit dem 6. Mai 2013 läuft vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts München der sogenannte NSU-Prozess gegen die Hauptangeklagte Beate Zschäpe und ihre Mitangeklagten. Es geht um neun Morde, fünfzehn Raubüberfälle, die Ermordung einer Polizistin, zwei Sprengstoffanschläge und schwere Brandstiftung. Die meisten Opfer waren türkischer und griechischer Abstammung. Diese Taten werden dem rechtsextremistischen Netzwerk NSU - dem sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund, zur Last gelegt. Die 43-jährige Zschäpe ist die einzige Überlebende der Terrorzelle. Von Anfang an stand der Prozess im Fokus des öffentlichen Interesses. Der Aufwand, den das Gericht bisher betrieben habe, sei enorm gewesen, sagt Gerichtssprecher Florian Gliwitzky: "Im Verlauf von fünf Jahren mussten zahlreiche Zeugen vernommen werden, Zeugen und Sachverständige natürlich. Teilweise hat der Senat auch Zeugen mehrfach hier in den Sitzungssaal geladen, um sie zu befragen. Im Verlauf von fünf Jahren haben wir über 800 Zeugen und Sachverständigenladungen erlebt, mit denen der Senat versucht hat, den Sachverhalt aufzuklären." In den fünf Jahren, die der Prozess läuft, hätten die Angehörigen der Opfer und die Überlebenden oft vergeblich darauf gewartet, dass die für sie wichtigen Fragen beantwortet werden, kritisiert Nebenklageanwalt Mehmet Daimagüler: "Die haben Hoffnung bis zuletzt gehabt, dass in diesem Verfahren man eben wesentlichen Fragen wenigstens nachgeht oder es versucht. Auch ganz zentral die Frage: Warum haben die meinen Vater und warum haben die unseren Bruder zum Tode verurteilt? Und dahinter steckt ja eine andere Frage, weil wir davon ausgehen müssen, dass es an vielen Tatorten lokale Helfershelfer gab, und deswegen stellt sich für unsere Mandanten dann immer die Frage: Kennen wir vielleicht die Leute, die unseren Vater oder unterm Bruder ans Messer geliefert haben? Ist das vielleicht ein Nachbar, den wir jahrelang gegrüßt haben? Das sind Fragen, die ganz, ganz wichtig sind, und diese Fragen werden und wurden nicht in dem Verfahren beantwortet." Die Bundesanwaltschaft hatte bereits im Sommer 2017 in ihrem Plädoyer lebenslange Haft für Zschäpe gefordert. Nach Überzeugung der Anklage war sie mitverantwortlich für die Mordserie. Sie sei zwar nicht an den Tatorten gewesen, habe aber im Hintergrund mitgewirkt. Nach den Vorstellungen ihrer beiden Wunschverteidiger soll Zschäpe für maximal zehn Jahre ins Gefängnis kommen. Zschäpe - so die Begründung - könne nur besonders schwere Brandstiftung sowie Beihilfe zu mehreren Raubüberfällen ihrer Freunde Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos zur Last gelegt werden. Nicht aber Beihilfe oder gar einer Mittäterschaft an den NSU-Morden. Beobachter gehen davon aus, dass ein Urteil noch in diesem Sommer verkündet werden könnte. Allerdings hatte es in den fünf Jahren des Prozesses immer wieder Überraschungen und Verzögerungen gegeben.