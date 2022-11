Niemand wurde bestraft. Niemand außer ihr

Jetzt 30 Tage für 0,00 € testen! Aufwendig recherchierte und sensibel erzählte Geschichten. Über Opfer und Täter, Recht und Gerechtigkeit, über die Arbeit von Ermittlern und Spezialisten. JETZT GRATIS TESTEN LOGIN zu stern.de

Der 11. August 2006 war ein drückend heißer Freitag in einem langen heißen Sommer. Eine 16-Jährige sagte, dass sie in dieser Nacht vergewaltigt worden sei, in einem Schuppen an einem Feldweg in meiner Heimatstadt Arlington, Texas. Niemand kam je dafür vor Gericht, niemand wurde je dafür bestraft. Niemand außer ihr.

1. Die Nacht

Ich kannte sie nicht, die junge Cheerleaderin, die sagte, dass sie nach einer Party von zwei älteren Jungs überwältigt worden war. Aber ich kannte das Getuschel über sie, in den Klassenzimmern und auf den Fluren. Die Gerüchte setzten die ganze Schule unter Strom, sie drangen sogar zu den Strebern und den Debattennerds wie mir. Zu Leuten, die nur darüber spekulieren konnten, was bei den Partys der Großen abging. Ich ging in die zehnte Klasse und war 15 Jahre alt. Auch ich machte mir ein Bild von dem, was passiert war, oder vielmehr davon, was man sich so darüber erzählte.

An einem Herbsttag des Jahres 2006 stand ich oben auf der Treppe zum Schulhof, sah auf die im Nachmittagslicht glitzernden Autos der älteren Schüler hinab. Auf mehrere der Wagen war in Kreidefarben eine Botschaft gemalt: FAITH. Für mich sahen sie wie Grabsteine aus, geheimnisvoll, monoton nebeneinandergereiht.

Am nächsten Tag wurde auf den Fluren über das Wort getuschelt. Es war ein Akronym, erfuhr ich, und es bedeutete FUCK AMBER IN THE MOUTH, „Fick Amber in den Mund“, oder FUCK AMBER IN THREE HOLES, „Fick Amber in drei Löcher“. Das erklärte ich verlegen meinen Eltern, als sie mich eines Abends fragten, warum denn so viele Autos in der Stadt damit markiert waren. Das Ganze kam mir widerlich vor. Und dieses Gefühl kam immer wieder hoch, wenn ich vor einem Burger-Laden oder einem Drive-in eine dieser beschmierten Heckscheiben sah. Irgendwann hörte ich, dass das Mädchen seine Anschuldigungen widerrufen habe und weggezogen sei. Mit ihr verschwanden die Buchstaben von den Autos. Und mit den Buchstaben die Frage danach, was wirklich in dieser Nacht geschehen war.

Das Leben wurde wieder banal, alles nahm seinen alten Gang. Wie in der Antike, wenn das Volk nach dem Gladiatorenkampf oder dem Opferritual zum Alltag zurückkehrte.

Dennoch fiel es mir in den folgenden Jahren schwer, nicht an den Vorfall zu denken. Ich erinnerte mich an den Geschmack jenes Sommers, an dräuende Sturmwolken, in denen die Blitze wie Silberadern zuckten, und an das Gefühl, dass Jungsein bedeutet, sich mit Dingen zu plagen, die man nicht so ganz einordnen kann. Zum Beispiel mit der Ahnung, dass Verletzlichkeit sogar bei anscheinend normalen Leuten Abscheuliches hervorbringen kann. Und dass die Verwüstung, die diese Leute anrichten, wie Müll unter dem dünnen Firnis unseres gesellschaftlichen Friedens liegen bleibt.