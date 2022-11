//Ein prominenter Fall Mickey Rourke

Er trägt ein rotes Flanellshirt, zerrissene Jeans und Boxerstiefel. Er sitzt an einem heißen, stickigen Nachmittag in der Küche eines Regisseurs in Los Angeles und raucht. Sie kommt hinzu, durchstöbert den Kühlschrank nach Essbarem. Er scheint sie kaum zu bemerken. Dann lächelt er sie an. Sie lächelt zurück. Und plötzlich brennt die Luft zwischen ihnen. Der Beginn einer Amour fou. Leidenschaft und Leid – mit beidem kennen sie sich aus. Er, Mickey Rourke, ehemaliger Boxer, Muskelberg, gefeierter Schauspieler, und sie, Carré Otis, gerade 20 Jahre alt, ein Model von atemberaubender Schönheit. Das Treffen in der Küche soll einen gemeinsamen Film vorbereiten: „Wilde Orchidee“, jene Erotik-Schmonzette, die 1990 in die US-Kinos kommt.