//Ein prominenter Fall: Wayne Rooney

Am 16. Dezember 2018, gegen 9.15 Uhr, wird die Polizei zu Gate A16 am Dulles International Airport Washington gerufen. Ein Mann lehnt an einem Geländer, eine Baseballcap auf dem Kopf, neben ihm eine schwarze Tasche. Er ist gerade gelandet. Der Mann steht auf wackeligen Beinen, und er riecht unangenehm, er hat eine Fahne. So kann man es im Polizeibericht nachlesen. Ein Beamter fragt ihn, was denn los sei. Er lallt gebrochenes Englisch und kramt seinen Ausweis hervor: Wayne Mark Rooney, geboren am 24. Oktober 1985 in Liverpool.