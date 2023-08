Bei dem Heroes-Musikfestival in Hannover ist am Freitagabend ein 21-jähriger Mann gestorben. Laut Polizei standen Schaulustige den Rettern im Weg.

Bei einem Musikfestival auf der Expo-Plaza in Hannover kam es am Freitagabend zu einem traurigen Zwischenfall: Rettungskräfte mussten gerufen werden, weil der 21-Jährige in der Nähe einer Bühne wegen gesundheitlicher Probleme zu Boden gestürzt war, teilte die Polizei am Samstag mit. Mehrere Schaulustige haben den Notarzteinsatz gestört. Der junge Mann aus Bayern, der behandelt werden musste, verstarb wenig später. Während des Einsatzes habe die Polizei mehrere Menschen zurückdrängen müssen.

Ein 43-Jähriger versuchte mit seinem Handy Aufnahmen von dem Einsatz zu machen, wie die Polizei schilderte. Die Ermittler fanden auf dem Gerät aber keine Videos. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt.

Der 21-Jährige wurde zunächst reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er jedoch noch am Freitagabend. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Laut Polizeiangaben gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Der Veranstalter des Festivals äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.