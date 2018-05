Neuer Chef, alte Probleme: Seit drei Jahren ringt VW mit den Folgen des Dieselskandals. Der neue VW-Vorstandsvorsitzende Herbert Diess will Recht und Gesetz in dem Großkonzern stärken. Bei der Hauptversammlung in Berlin am Donnerstag sagte Diess. "Volkswagen muss in diesem Sinne noch ehrlicher, offener, wahrhaftiger, in einem Wort: anständiger werden. Auch, damit wir uns selbst nicht immer wieder angreifbar machen. Werteverstöße und nicht regelkonformes Verhalten gibt es in jeder großen Organisation. Aber, um es klar zu sagen, bei uns gab es bis in die jüngere Vergangenheit hinein, eindeutig zu viel davon. Das zu ändern hat für meine Vorstandskollegen und für mich persönlich oberste Priorität. Unter anderem soll das interne Hinweisgebersystem ausgebaut werden, mit dem Mitarbeiter auf Missstände aufmerksam machen können, ohne Folgen für ihre Karriere befürchten zu müssen. Finanziell und operativ sieht der neue Chef das Unternehmen in robuster Verfassung. Dank sprudelnder Gewinne kann VW eine höhere Dividende an die Anteilseigner ausschütten. Ulrich Hocker, Präsident des Anlegerschützerverbandes DSW sieht da aber noch Luft nach oben. "Sie sehen es daran, dass der Kurs, letztendlich der Aktie, sehr niedrig ist. Er müsste aufgrund der Profitabilität des Unternehmens höher stehen. Und das ist hier nicht der Fall. Und das ist letztendlich das Damoklesschwert der Diesel-Thematik." Etliche Aktionäre treibt vor allem die Frage um, wie Betroffene entschädigt werden sollen. "Wir haben ja doch gerade gelesen, dass auch der Einladung, dass das Erfolgsjahr so groß war. Die meisten Golfs verkauft, sicherlich alles Benziner. Aber wir möchten mal wissen was mit dem Diesel vorgesehen ist." Diess hatte Mitte April überraschend das Ruder von seinem Vorgänger Michael Müller übernommen. Um den schwerfälligen Konzern aus Wolfsburg wendiger zu machen, will Diess dessen zwölf Marken in den Segmenten Massenmarkt, Premium und Luxus bündeln. Das soll unter anderem den Schwenk in Richtung Elektromobilität erleichtern.