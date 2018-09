«Aquarius 2» will gerettete Migranten nach Marseille bringen

Wie hätte E. Macron seinen arroganten Auftritt vermeiden können?

Hin und wieder müssen Politiker ja unters Volk. So geschehen in Frankreich, als ein arbeitsloser Gärter dem franz. Präsidenten gegenüberstand und sich beklagte keine Arbeit zu haben. EM empfahl ihm daraufhin, sich in in einer anderen Branche umzuschauen, denn Arbeit gebe es doch genug. Der erwartete Shitstorm ist nun die Folge. Nur: Was hätte er denn machen sollen? Dem Vorbild von Martin Schulz folgen und ihn über Beziehungen unterbringen? Oder irgendwelches Gelaber über die Errungenschaften der Politik und was nicht schon alles gemacht wurde um zu helfen? Wie konnte EM aus dieser Situation unbeschadet herauskommen?