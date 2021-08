"Dixie Fire" in Kalifornien Vorher-Nachher-Fotos zum Schieben: Was das Feuer von der Goldgräberstadt Greenville übrig ließ

Seit Mitte Juli wütet das "Dixie Fire" in Nordkalifornien. Und der größte der zahlreichen derzeit in den USA aktiven Waldbrände breitet sich immer weiter aus, vertrieb bereits Tausende Menschen aus ihren Häusern. Vorher-Nachher-Bilder zeigen die Zerstörung.

Fast 200.000 Hektar beträgt die bereits verbrannte Fläche, was das "Dixie Fire" zum zweitgrößten Brand in der Geschichte Kaliforniens macht. Es dürfte noch Wochen dauern, bis der Brand gelöscht ist. Die Schäden sind schon jetzt verheerend. Die historische Goldgräberstadt Greenville wurde komplett dem Erdboden gleichgemacht. Der Journalist Josh Edelson dokumentierte die Zerstörungen in dem etwas mehr als 1000 Einwohner zählenden Örtchen in Plumas County im Norden Kaliforniens mit eindrucksvollen Vorher-Nachher-Aufnahmen.

Hinweis: Sie können mit dem Schieberegler zwischen den Vorher-Nachher-Aufnahmen wechseln. Sollten die interaktiven Elemente im Artikel nicht korrekt dargestellt werden, klicken Sie bitte hier.

Vorher und nachher: So wütete das "Dixie Fire" in Greenville

Oben: Die obenstehenden Aufnahmen stammen vom 23. Juli und 24. August 2021. Sie zeigen eine Tankstelle, die vom Feuer komplett zerstört wurde. Unter anderem sind die Reste eines Eiswürfelbehälters zu erkennen.

Oben: Ein Hausbesitzer steht am 23. Juli mit seinem Nachbarn vor seinem Eigenheim. Sie sind trotz einer Evakuierungs-Aufforderung geblieben. Am 7. August ist von dem Haus kaum noch etwas außer dem Schornstein über, der Gartenweg führt nur noch in eine Ruine.



Oben: Auch diese Einwohner sind der Aufforderung zur Evakuierung nicht gefolgt, sondern sitzen am 23. Juli auf der Straße, trinken, hören Musik. Das zweite Bild wurde am 7. August gemacht, die Häuser sind komplett abgebrannt.



Oben: Dieses brennende Haus fotografierte Edelson am 5. August und die Reste einen Tag später, am 6. August.

Oben: Blick auf das Zentrum von Greenville am 23. Juli und am 4. August. Die Gebäude links und rechts der Straße sind weitgehend verschwunden, der Blick auf den Wald im Hintergrund ist frei.

Oben: Ein Mann sitzt am 23. Juli vor der "Way Station" Bar. Am 4. August ist die Bank nicht mehr da, von der Bar stehen nur noch die Grundmauern. Auch das Haus nebenan ist verschwunden, einzig vier Pfähle von der Veranda ragen noch vereinsamt in die Luft.

Im Video: Die Einwohner des Ortes Greenville mussten sich vor den Flammen in Sicherheit bringen. Die Feuerwehrleute konnten nicht verhindern, dass der komplette historische Ortskern in Flammen aufging.