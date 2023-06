von Jacqueline Haddadian Auch Männer können gute Feen sein – zumindest, wenn es nach Disney geht. Das sehen einige Nutzer:innen im Netz anders und kritisieren den bärtigen Disney-Mitarbeiter im Kleid scharf.

Den einen sind der Disney-Konzern und seine Charaktere nicht divers genug, den anderen sind sie zu woke. Letztere echauffieren sich aktuell im Netz über einen bärtigen Disney-Mitarbeiter im Kleid.

In einem viralen Tiktok-Video trägt der Angestellte neben seinem Schnurrbart ein Kleid und bunten Lidschatten – und begrüßt ein junges Mädchen in der Bibbidi-Bobbidi-Boutique im Disneyland in Anaheim, Kalifornien. Er stellt sich ihr mit den Worten "Mein Name ist Nick, ich bin einer der Lehrlinge der guten Fee" vor. Nick führt, so wie seine weiblichen Lehrlingskolleginnen auch, die Kund:innen durch die Boutique und berät sie bei ihren Einkäufen.

"Die Illusion ist zerstört."

Kournti Farber, Influencerin und Mutter von drei Kindern, die das Video auf Tiktok gepostet hat, war begeistert von Nick und ihrem Besuch in der Disney-Boutique. Andere konservativere Nutzer:innen jedoch standen dem bärtigen Mitarbeiter im Kleid kritisch gegenüber. "Ein Mann in Frauenkleidern ist nicht nur bizarr und unangemessen, sondern entzieht den Gästen auch den Zugang zur 'Show' – die Illusion ist zerstört", twitterte die Autorin Peachy Keenan.

Die Anwältin Jenna Ellis, die für ihre Arbeit unter dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump bekannt ist, schreibt: "Das ist ekelhaft und falsch. Ich erinnere mich an die Zeit, als der 'Disney Look' Frauen nicht einmal erlaubte, bestimmte Nagellackfarben zu tragen. Und jetzt DAS?!"

Digitale Kunst Künstler erstellt fotorealistische Portraits von Disney-Stars – so würden sie im echten Leben aussehen 1 von 20 Zurück Weiter 1 von 20 Zurück Weiter Prinzessin Merida ist dank ihrer langen, roten Haare und der prächtigen Locken unverwechselbar. Mehr

Disney ist scheinbar zu liberal für den Gouverneur Floridas

Zuletzt war Disney mit Ron DeSantis, dem Gouverneur des US-BundesstaatesFlorida, in einen bizarren Streit geraten. Hintergrund für den Konflikt war das von DeSantis erlassene "Don't Say Gay"-Gesetz, welches die Aufklärung über Geschlechteridentitäten in Grundschulen einschränken sollte. Der rechte Hardliner möchte Disney – aufgrund seiner zu liberalen Firmenkultur – seinen halbautonomen Status aberkennen, durch den das Unternehmen weitreichende Befugnisse in Steuer- und Gestaltungsfragen von Bebauungsvorschriften genießt.

Quellen: Tiktok, Twitter, NY Post

Sehen Sie im Video: Die ehemalige Disney-Prinzessin Hunter Haag verrät, dass es für die Darstellerinnen und Darsteller in den Disney Themenparks oft alles andere als magisch zugeht. Sie berichtet von traumatisierenden Auswahlgesprächen und einem regelmäßigen Bodycheck.