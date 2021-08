Sehen Sie im Video: Einäugige Hundedame, die niemand haben wollte, findet endlich ein Zuhause.





















Die einäugige Hundedame Mia hat endlich ein Zuhause gefunden.

Die Hündin verbringt aufgrund ihres besonderen Aussehens viel Zeit im Tierheim.

Tierheimbesucher empfinden sie aufgrund ihrer Narben und des fehlenden Auges als hässlich.

Die aus New York stammende Moira Horan sieht das allerdings anders.

„Sie bellte nicht, sondern schaute nur zu mir hoch. Es war Liebe auf den ersten Blick.“

Ursprünglich will Moira einen Welpen adoptieren.

„Ich schaute mir die Welpen an, aber keiner passte zu mir.“ – Moira Horan

Als Moira die Hündin dem süßen Gesicht sieht, entscheidet sie sich für sie.

„Ich wusste, dass ich sie mit nach Hause nehmen muss.“ – Moria Horan

Das Tierheim freut sich so sehr über die Adoption von Mia, dass Moira nichts für die Adoption bezahlen muss.

„Das schönste an Mia ist ihre bedingungslose Liebe und die Freude, die sie in mein Leben bringt.“ – Moria Horan

Die energiegeladene Mia lebt nun bei ihrem Frauchen Moira in New York.

