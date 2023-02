Bei der Demonstration am vergangenen Samstag in Berlin spricht Alice Schwarzer auf der Bühne

von Jacqueline Haddadian Bei der Friedenskundgebung von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer hat die Frauenrechtlerin am Samstag einen Reporter von der "heute-show" als "Ratte" beleidigt.

Tausende Menschen haben am Samstag an der Kundgebung "Aufstand für den Frieden" in Berlin teilgenommen. Zu der Demonstration aufgerufen hatten Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer, um so ihre Forderungen aus ihrem umstrittenen "Manifest für Frieden" zu untermauern.

"Sie sind ein so klischeehafter Typ, das ödet mich an"

Als sich Schwarzer ihren Weg aus der Menge bahnt, wird sie von verschiedenen Journalist:innen angesprochen. Einer von ihnen ist der 27-jährige "heute-show"-Reporter Fabian Köster. In einem auf Youtube veröffentlichten Videomitschnitt ist zu sehen, wie Köster der 80-jährigen Frauenrechtlerin eine Frage stellen möchte, als diese ihm ins Wort fällt und sagt: "Ich sehe Ihrem Gesicht an, dass Sie sehr zufrieden sind. Und dass Sie sich für wichtig halten. Nur, Sie sind ein so klischeehafter Typ, das ödet mich an." Daraufhin setzt sie sich wieder in Bewegung und läuft weiter.

Hier zu hören: Ab 2:20:38

Köster, der nach wie vor mit einem Mikrofon in der Hand neben ihr weiter geht, setzt zu einer weiteren Frage an. Jedoch eilt Schwarzer schnellen Schrittes an ihm vorbei. Ein paar Meter von ihm entfernt murmelt sie die Worte "So eine Ratte". Auf dem auf Youtube veröffentlichten Video sind Schwarzers Worte leise, aber dennoch klar zu hören.

Rechtsextremer "Compact-Magazin“-Herausgeber nimmt an Demo teil

Der Polizei zufolge sollen etwa 13.000 Personen an der Kundgebung am Brandenburger Tor teilgenommen haben. Die Veranstalter:innen hingegen sprechen von 50.000 Demonstrierenden. Unter den Teilnehmer:innen der Friedensdemo soll auch der Herausgeber des "Compact-Magazins", Jürgen Elsässer, gewesen sein. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft das Magazin als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung ein. Zudem sollen der AfD zufolge zahlreiche Mitglieder der Partei an der Demonstration in Berlin teilgenommen haben.

Die Stimmung der Kundgebung empand Schwarzer als "friedlich und fröhlich". "Keine parteigebundene Stimmung, keine Sektenstimmung. Da waren einfach Menschen aus der Mitte der Gesellschaft", zitiert sie die dpa. Schwarzer sagte, sie könne natürlich nicht ausschließen, dass einzelne Rechte da gewesen seien – allerdings könne es sich ihr zufolge dabei nur um eine verschwindende Minderheit gehandelt haben.

Quellen:Youtube-Video, t-online, dpa