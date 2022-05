Kinder trauern um die Opfer des Massakers an einer Grundschule in Uvalde, sie knien vor Kreuzen mit Herzen, die im Gedenken an die Opfer aufgestellt wurden. Nun sprechen Überlebende über den blutigen Vorfall.

Nach dem Schulmassaker mit 21 Toten im texanischen Uvalde haben überlebende Kinder erstmals ausführlich über den Vorfall berichtet. Mehrere Schüler entkamen offenbar nur knapp dem Tod. US-Präsident Joe Biden und seine Frau werden den Tatort besuchen.

"Ihr werdet alle sterben", habe der 18-jährige Schütze Salvador Ramos beim Betreten der Klasse gesagt, berichtete der zehnjährige Samuel Salinas dem Sender ABC News über den Angriff vom vergangenen Dienstag. Dann habe Ramos geschossen und wohl auch auf ihn gezielt, aber ein Stuhl habe die Kugel abgelenkt. Samuel wurde von einem Splitter am Bein getroffen. "Ich habe mich tot gestellt, damit er mich nicht erschießt", sagte der Junge in dem Interview.

Die elfjährige Miah Cerrillo sagte dem Sender CNN in einer nicht gefilmten Zeugenaussage, sie habe sich mit dem Blut eines neben ihr liegenden toten Klassenkameraden beschmiert und tot gestellt. Das Mädchen wurde bei dem Angriff in der texanischen Kleinstadt an der Schulter und am Kopf durch Splitter verletzt.

Eine ihrer beiden Lehrerinnen im Klassenraum habe noch versucht, die Klassenzimmertür zu schließen, doch der Schütze sei schon da gewesen, sagte Miah laut CNN. Der Angreifer habe die Lehrerin angesehen und "Gute Nacht" gesagt. Dann habe er sie erschossen und auf deren Kollegin und einige Schüler gezielt.

Polizei in Uvalde gesteht Fehler ein

Mit dem Telefon der toten Lehrerin gelang es dem Mädchen und einem Freund, die Polizei anzurufen: "Bitte kommt, bitte kommt", hätten sie bei ihrem Anruf gefleht, berichtete die Elfjährige.

Zu diesem Zeitpunkt sei sie davon ausgegangen, dass die Polizei noch nicht am Tatort war. Später habe sie von Erwachsenen erfahren, dass die Polizei schon vor Ort war. "Warum sind sie nicht reingekommen, warum haben sie uns nicht gerettet?", fragte sie weinend die CNN-Reporterin.

Die Polizei hat inzwischen Fehler eingestanden. Der Leiter der Behörde für öffentliche Sicherheit des US-Bundesstaates Texas, Steven McCraw, sagte, es sei die "falsche Entscheidung" gewesen, das Klassenzimmer, in dem der Schütze sich mit Kindern verschanzt hatte, nicht früher zu stürmen.

Alpträume und Haarausfall: Kinder unter Schock

Ein Schüler namens Daniel schilderte der "Washington Post", obwohl seine Lehrerin blutend am Boden gelegen habe, habe sie den Kindern immer wieder gesagt: "'Bleibt ruhig. Bleibt, wo ihr seid. Bewegt Euch nicht.'" Keiner habe geschrien, während sie auf die Polizei warteten.

Daniel kann dem Bericht zufolge seit der Gewalttat nicht mehr allein schlafen und wird von Alpträumen gequält. Er und seine Mitschüler müssten mit dem schrecklichen Erlebnis nun "ihr ganzes Leben" fertig werden, erklärte seine Mutter.

Auch Samuel hat nach eigenen Angaben Alpträume von dem Angreifer und will vorerst nicht zurück in die Schule. Seiner Mitschülerin Miah fallen seit dem furchtbaren Tag die Haare aus. Ihre Mutter Abigale Veloz richtete eine Spendenwebsite ein, um medizinische und psychologische Hilfe für ihre Tochter zu finanzieren. Bis Samstagfrüh gingen bereits mehr als 340.000 Dollar ein.

Worte können hier nicht trösten: Eine Schülerin weint um ihre getöteten Mitschüler:innen, die einem Amokschützen in der Robb Elementary School in Uvalde zum Opfer fielen.

US-Präsident Biden und seine Frau Jill kündigten für Sonntag einen Besuch in Uvalde an. Vize-Präsidentin Kamala Harris sagte bei der Beerdigung eines der Opfer eines rassistischen Schusswaffenangriffs in Buffalo: "Wir lassen uns nicht von denen spalten und verängstigen, die vom Hass getrieben sind." Bidens Vorhaben, das Waffenrecht zu verschärfen, scheitert bislang am Widerstand der Republikaner im US-Kongress.