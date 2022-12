Sehen Sie im Video: Große Begeisterung – Dreijähriger sieht das erste Mal in seinem Leben Schnee.













Dieser kleine Junge sieht gerade das erste Mal in seinem Leben Schnee.





Der dreijährige Dominic wächst in Mexiko auf, da sein Vater Fidel Mexikaner ist.





Bei einem Besuch bei seinen Großeltern im US-Bundesstaat Utah sieht er nun das erste Mal in seinem Leben Schnee.





Nachdem er erst den Schnee vom Fenster aus bestaunt, rennt er gemeinsam mit seinem Vater hinaus in den Garten.





Mutter Candice filmt die unglaublich süße Reaktion ihres Sohnes.





Er steckt seine Hand immer wieder in den Schnee und fängt an zu lachen.





„Dominic war erstaunt und fasziniert. Er sagte immer wieder „wow“ und wiederholte, wie kalt der Schnee ist.“-Mutter Candice zu SWNS.





Nachdem er seine Hände in den Schnee steckt, springt er aufgeregt durch den Garten und lacht.





Nicht nur die Eltern des Jungen berührt dieser Moment. Seine Großeltern werden durch die Freude ihres Enkels ebenfalls emotional.





„Ich habe angefangen zu weinen. Es war so ein magischer Moment, zu sehen wie er sich so doll über etwas freuen kann.“ -Mutter Candice zu SWNS





