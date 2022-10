Sehen Sie im Video: Zukunft der Fortbewegung – Flugtaxi mit 130 km/h bei Testflug in Dubai vorgestellt.





















So könnte die Zukunft der Fortbewegung aussehen. Zumindest wenn es nach XPENG AEROHT, dem größten Unternehmen für Flugautos in Asien, geht.

Das XPENG X2 absolvierte auf dem Gelände von Skydive Dubai seinen ersten öffentlichen Flug.

Rund 150 Schaulustige bestaunten den erfolgreichen Test des Flugautos.

Das vollelektrische Fluggerät soll mit seinen 8 Propellern eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 130 km/h erreichen und eine Laufzeit von bis zu 35 Minuten aufweisen.

Bis zur Fertigstellung und Freigabe müssen sich Interessenten aber noch etwas gedulden. Frühestens 2025 soll das XPENG X2 auf den Markt kommen.

Was das Flugauto kosten wird, ist noch nicht klar. Der Preis dürfte sich im sechsstelligen Bereich bewegen.

