Wenn Sie dachten, "Grumpy Cat" sei die schlecht gelaunteste Katze der Welt, dann haben Sie Perdita noch nicht kennengelernt. Die vier Jahre alte Katze aus einem Tierheim im US-Bundesstaat North Carolina hasse "die Farbe Pink, Kätzchen, Hunde, die Dixie Chicks, Disney-Filme, Weihnachten und nicht zuletzt … Umarmungen", so das Tierheim Mitchell County Animal Rescue auf ihrer Facebook-Seite.

Meet Perdita, not for the faint of heart. LIKES: staring into your soul until you feel as if you may never be cheerful... Gepostet von Mitchell County Animal Rescue, Inc-North Carolina am Mittwoch, 22. Januar 2020

Perdita sei "nichts für schwache Nerven", heißt es weiter in der Beschreibung. Was sie mag: "In deine Seele starren, bis du das Gefühl hast, nie wieder fröhlich zu sein; das Lied 'Cat Scratch Fever', den Film 'Friedhof der Kuscheltiere' (Church ist ihr Held), Jump Scares (ihre Spezialität), in dunklen Ecken lauern, Königin ihres Wohnsitzes zu sein und dem Tierheimpersonal vortäuschen, sie sei krank", so das Tierheim weiter. Ein Tierarzt würde zustimmen; die Katze sei "ein A....".

Perdita wird zum Star bei Facebook

Die Katze wurde nun von dem Tierheim zur Adoption freigegeben. "Sie ist single und bereit, sozial unbeholfen mit einem sozial unbeholfenen Menschen zu sein, der persönlichen Freiraum versteht." Eine Person schrieb auf der Facebook-Seite des Tierheims, dass sie hoffte, dass Perdita "das Goth-Heim ihrer Träume" finde. Das Tierheim antwortete: "Wir auch ... bald", berichtet die Nachrichtenagentur AP. Auf eine Gebühr will das Tierheim sogar verzichten.

Laut Amber Lowery, Direktorin des Tierheims, kam die vierjährige Perdita am Heiligabend in die Einrichtung, berichtete "The Charlotte Observer". Seitdem musste das Tierheim die Besucher warnen, dass Perditas Versuche, Passanten an ihren Käfig zu locken, ein Trick seien, der nicht gut enden würde. "Ich schaue sie gerade an und sie rollt in ihrem kleinen Bett herum und sieht süß und niedlich aus, aber in dem Moment, in dem du versuchst sie zu streicheln, schlägt sie dich", sagte Lowery.

Schon über 50 Adoptionsanträge für die Katze

Perdita scheint aber vielen Menschen zu gefallen. Der Facebook-Post des Tierheims wurde zu einem Hit. Mehr als 5.800 Menschen haben darauf reagiert und ihn geteilt, mehr als 3.500 kommentierten ihn. Einige schreiben, die Katze sei so etwas wie ein "Seelenverwandter" für sie. Eine Frau schrieb: "Sie könnte die einzige Katze sein, die meine Hunde aus purer Angst erlauben würden."

Perdita is not impressed with her new found fame. She is being her spicy self. This video was made this morning. She... Gepostet von Mitchell County Animal Rescue, Inc-North Carolina am Donnerstag, 23. Januar 2020

In einem weiteren Facebook-Post schreibt das Tierheim zu den vielen Reaktionen: "Perdita ist von ihrem neuen Ruhm unbeeindruckt." In einem Video wird die Katze am Kopf gestreichelt. Sie habe geknurrt, um mitzuteilen, dass sie fertig war, heißt es dort. "Wir lieben diese temperamentvolle, willensstarke Schönheit", schreibt das Tierheim. Und das tun anscheinend auch über 50 andere Menschen, die Perdita adoptieren wollen. "Wir sind begeistert, dass so viele Menschen Katzen wie sie lieben."

Quellen: Tierheim Mitchell County Animal Rescue, Nachrichtenagentur AP, "The Charlotte Observer"