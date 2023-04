"Tagesschau": Lustige Panne bei Ansage der Lottozahlen am Samstag

von Wiebke Tomescheit Fehler sind bei der "Tagesschau" eine echte Seltenheit. Auch darum sind viele Zuschauer gerade belustigt über einen putzigen Patzer von Thorsten Schröder, der bei der Verlesung der Lottozahlen passierte.

Im Normalfall gibt es bei der "Tagesschau" keine Pannen. Rund um die Nachrichtensendung arbeiten Profis, die dafür sorgen, dass die Deutschen täglich eine sorgfältig zusammengestellte Übersicht der wichtigsten Ereignisse bekommen – vor und hinter der Kamera wird dafür hart gearbeitet. Umso erfrischender ist es, dann doch mal mitzuerleben, dass auch die sonst so seriösen Nachrichtensprecher mal einen kleinen Fehler machen. Wenn der dann noch so amüsant ist wie am vergangenen Samstag, sorgt das natürlich schnell für Erheiterung.

Es passierte bei der Ansage der Lottozahlen, die am Samstagabend gezogen worden waren. Jeder kennt das Ritual: Die sechs Ziffern plus die Superzahl werden "wie immer ohne Gewähr" auf dem Bildschirm angezeigt und dazu vom Moderator oder der Moderatorin laut verlesen. So lief es auch dieses Mal – bis Sprecher Thorsten Schröder zur Superzahl kam und wohl einen Hauch zu kurz auf die Nummern geschaut hatte. "Superzahl: D", las er nämlich vor. D? Also, eigentlich ist das nach wie vor ein Buchstabe, keine Zahl! Das merkte auch Schröder schnell: "Nein, Null natürlich!", korrigierte er sich fix.

"Tagesschau" erfindet den "Superbuchstaben"

Aber da war der Patzer schon passiert und so mancher Zuschauer dürfte vor dem Fernseher gekichert haben. Auch im Netz gab es diverse liebevoll-spöttische Kommentare zum "Superbuchstaben D". Einen echten Schaden dürfte der Versprecher nicht ausgelöst haben: Alle gespannt wartenden Lottospieler sahen ja auf dem Fernsehbildschirm die korrekten Zahlen, zudem lassen diese sich heutzutage ja auch anderswo herausfinden. Spätestens am Lottokiosk hätte ein eventueller Glückspilz schon erfahren, ob er nun Millionär geworden ist oder nicht.

Und auch die Tagesschau selbst nahm den Patzer mit Humor und veräppelte sich selbst auf Twitter dazu:

"Aus gegebenem Anlass ...", schrieb die "Tagesschau"-Redaktion dort augenzwinkernd und fügte ein Video der "Lottobuchstaben-Ansage" an, in dem von Thorsten Schröder ausschließlich Buchstaben verlesen werden. Bis auf den "Superbuchstaben" – der ist hier eine schnöde Null.

Quellen: Twitter, "Tagesschau"