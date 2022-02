In einer neuen Undercover-Recherche deckt das "Team Wallraff" gravierende Missstände in Pflegeheimen auf. Die RTL-Reporter:innen berichten von vernachlässigten Bewohner:innen, fragwürdigen Hygienebedingungen und überlastetem Personal.

Für eine neue Investigativ-Reportage war das "Team Wallraff" in vier privatwirtschaftlich geführten Pflegeeinrichtungen undercover und hat dabei zahlreiche Missstände dokumentiert. Diese erhärten den Verdacht, dass Heime, die von sogenannten Private-Equity-Unternehmen betrieben werden, zum Teil das Wohlergehen der Bewohner:innen aus den Augen zu verlieren scheinen. Was die "Team Wallraff"-Reporter:innen vor Ort erleben, wirkt erschreckend. Sie begegnen verängstigten, einsamen und vernachlässigten Heimbewohner:innen, die unter teils fragwürdigen Hygienebedingungen zu leiden haben. Und sie erleben überlastetes Pflegepersonal, Personalmangel und Führungskräfte, die aus dem Kostendruck der Konzerne keinen Hehl machen.

"Team Wallraff" vermutet System hinter Private-Equity-Firmen

800.000 Menschen leben heutzutage in deutschen Pflegeheimen, bis 2030 wird diese Zahl voraussichtlich auf eine Million ansteigen. Schon jetzt fehlen bundesweit 35.000 Altenpfleger:innen. Um den künftigen Bedarf der Heime zu decken und alte Menschen angemessen betreuen zu können, sind laut Studien sogar 120.000 zusätzliche Fachkräfte nötig, so der Barmer Pflegereport 2021. Rund 43 Prozent der deutschen Pflegeheime sind heute in privatwirtschaftlicher Hand. Tendenz steigend. Und private Betreiber der Heime scheinen sich den rapide steigenden Bedarf an Pflegeplätzen zunutze zu machen.

Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Stefan Sell verweist hierbei auf schockierende Studien: "Mittlerweile liegen die ersten gesicherten Studien aus den USA und Kanada vor und diese Studien zeigen ganz eindeutig eine deutlich höhere Sterblichkeit in den Heimen und Einrichtungen, die von Private Equity Fonds geführt werden als z.B. in denen von kommunalen und gemeinnützigen Einrichtungen."

Das "Team Wallraff" vermutet dahinter ein System: Private-Equity-Unternehmen nehmen Bankkredite auf, um Pflegeheime zu übernehmen, sie so gewinnbringend wie möglich zu betreiben und nach einigen Jahren wieder zu verkaufen. Währenddessen wird in den Heimen gespart, wie es eben geht. An Personal, Material und am Essensangebot. Die Heime – in denen das Team war – bestreitet zur Gewinnmaximierung an Qualitätsaspekten zu sparen.

Pflege im Alter Sieben Fragen, die sich jeder vor der Rente stellen muss 1 von 7 Zurück Weiter Zurück Weiter 1. Die Zukunft annehmen

Das Alter beginnt nicht irgendwann. Es hat längst begonnen. Sie werden eines Tages mit großer Wahrscheinlichkeit Hilfe benötigen. Und ganz sicher irgendwann sterben. Auch wenn Sie jetzt nichts davon hören wollen. Sie können unmöglich für jeden Fall des Lebens schon heute gerüstet sein. Aber Sie und Ihre Familie können sich gedanklich vorbereiten. Kinder überlegen, was sie für ihre Eltern leisten können und leisten wollen. Eltern überlegen, wo, wie und mit wem sie alt werden möchten. Was ist für mich unerlässlich? Wobei würde ich Zugeständnisse machen? Kann ich das, was ich will, auch bezahlen? Mehr

RTL zeigt die neue Ausgabe von "Team Wallraff – Reporter Undercover" am Donnerstag ab 20.15 Uhr unter dem Titel "Abgeschoben und vergessen: Das würdelose Geschäft mit alten Menschen in unseren Pflegeheimen".