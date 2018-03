Bald wird es eine The-Walking-Dead Attraktion in Großbritannien geben. Im Freizeitpark Thorpe Park kann man die Apokalypse leben. Zombies, Viren, Schreie, Blut. "Mit den neusten Erfindungen zu Spezialeffekten, Lichteffekten, Gerüchen und auch Sachen zum Berühren, damit alles noch realistischer wird" - John Burton (The Independent). Bonus: Die Achterbahn wird abgeschlossen, damit man die Angst so richtig spüren kann. Serien-Fans, ab April 2018 könnt ihr Dort vor Ort zittern.