Christine Dawood mit ihrem Mann Shahzada Dawood. Ehemann und Sohn Suleman sind an Bord des Tauchboots "Titan" und werden seit vier Tagen vermisst

Christine Dawood bangt um ihren Mann und Sohn an Bord der "Titan" – sie selbst entkam einmal knapp dem Tod

von Uli Rauss Ihr Mann und ihr Sohn sind an Bord der vermissten "Titan". Christine Dawood aus Rosenheim bangt mit ihrer Tochter um die beiden Familienmitglieder. Einmal wären Dawood und ihr Mann fast mit einem Flugzeug abgestürzt. Das hat ihr Leben verändert.

Sie hatten schon einmal eine gemeinsame Nahtod-Erfahrung, Christine und ihr Ehemann Shahzada. Christine Dawood hat einen Blogbeitrag über jene Szene geschrieben, 2019 war das, Überschrift: "Leben mit Angst". Es ging um das, was in den Minuten eines Beinahe-Absturzes ihres Flugzeugs passierte. Für sie habe dieses Ereignis alles verändert. "Wir alle haben eine Geschichte, warum wir tun, was wir tun." Sie selbst brachte das Erlebnis dazu, ihre bisherige Karriere zu überdenken, das Leben noch einmal umzukrempeln, Wirtschaftspsychologin und Lebensberaterin zu werden.