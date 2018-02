«Welt»: Männer/Frauen-Gehaltslücke nicht bundesweit

Darf mein Vermieter eine Massenansammlung mit Wohninteressanten in meiner Wohnung lassen?

Ich möchte ausziehen und bin immer erst Abends um 19h Zuhause.Oder halt am WE. Darf mein Vermieter mehr als 2-3 neue Interessenten in meine Wohnung lassen? Es wurde eine eBay-Annonce im Internet gestartet zur Massenbesichtigung.