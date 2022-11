Sehen Sie im Video: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: diese Europareise hat es in sich.

























Dieser Mann besucht innerhalb von 24 Stunden zehn Länder.





Dabei legt Jo Kibble rund eintausend Kilometer zurück.





Einzig und allein mithilfe von öffentlichen Verkehrsmitteln.





„Im Laufe meiner Reise bin ich mit acht Zügen, fünf Bussen, einem Reisebus, einer Straßenbahn und einem Leihfahrrad gefahren.“ – Jo ggü. SWNS





Der Brite startet seine Reise an einem Montag von London aus um 23:58 Uhr.





Von dort aus reist er nach Eijsden, eine Gemeinde im Süden der Niederlande.





Nun beginnt seine Herausforderung.





Er reist durch Belgien, Luxemburg, Deutschland, Frankreich, die Schweiz, Lichtenstein, Österreich, die Slowakei und endet in dem Ort Breclav in Tschechien.





Dort kommt er am Dienstag um 23:25 Uhr an.





„Ich hatte sogar gehofft, dass ich innerhalb der 24 Stunden durch elf Länder reisen könnte, doch eine defekte Bahn in Frankreich verhinderte dies.“ – Jo ggü. SWNS





Ursprünglich wäre Ungarn sonst ebenfalls auf der Route des Reisenden gewesen.





Da seine Reise in Tschechien endet, nutzt er die Zeit dort, um die Hauptstadt Prag zu erkunden.





„Ich frage mich, wie viele Länder man tatsächlich innerhalb von 24 Stunden besuchen kann. Diese Frage bietet Potenzial für eine weitere Challenge!“ -Jo ggü. SWNS

