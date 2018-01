100 Demonstranten in iranischer Stadt Arak festgenommen

Teheran - Nach Ausschreitungen in der iranischen Stadt Arak, südlich der Hauptstadt Teheran, sind Medienberichten zufolge rund 100 Demonstranten festgenommen worden. Der Gouverneur Araks, Ali Aghasadeh, sagte dem Nachrichtenportal Aftabnews, dass bei den Ausschreitungen am Vortag auch zwölf Polizisten verletzt worden seien. Das Gouverneursamt hoffe, über die festgenommenen Demonstranten Informationen über weitere geplante Aktionen zu erhalten, so Aghasadeh.