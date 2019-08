14-Jähriger soll Frau zuvor schon einmal vergewaltigt haben

Mülheim/Ruhr - Ein nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer jungen Frau Anfang Juli in Mülheim inhaftierter 14-Jähriger soll dieselbe Frau bereits zuvor einmal vergewaltigt haben. Der Haftbefehl sei entsprechend erweitert worden, teilte die Staatsanwaltschaft Duisburg mit. Die erste Vergewaltigung des Opfers soll ebenfalls im Sommer 2019 stattgefunden haben. Der Inhaftierte und zwei weitere 14-Jährige stehen im Verdacht, die Frau am Abend des 5. Juli in einem Waldstück vergewaltigt zu haben. Der verdächtigte Jugendliche war wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft gekommen.