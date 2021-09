Sehen Sie im Video: 15-jähriger Corona-Patient berichtet über seine Ängste während seiner Erkrankung.













Kinder und Jugendliche überstehen eine Coronavirus-Erkrankung meist ohne Probleme. Für Lisa Moya und ihren Sohn Brandon kam es jedoch ganz anders. Lisa Moya, Mutter: Ich habe mich noch nie in meinem Leben so hilflos, verängstigt und untröstlich gefühlt. Moya, die in Florida lebt, fürchtete, ihr Kind würde nie wieder normal atmen können. Der 15-Jährige hatte sich nach den Ferien in der Schule angesteckt – kurz danach musste er ins Krankenhaus. 13 Tage lang wurde er stationär behandelt. Nur knapp konnten die Ärzte verhindern, Brandon an ein Beatmungsgerät anschließen zu müssen. Allerdings musste der Teenager zeitweise künstlich ernährt werden. Brandon Moya: Ich hätte einfach nicht gedacht, dass es für die meisten Menschen wirklich so schlimm werden könnte und wie leicht es mein Leben verändern könnte. Brandon hatte Bedenken sich impfen zu lassen. Seine Mutter sagt nun, sie werde nicht zulassen, dass ihr Sohn im Teenageralter noch einmal eine solche Entscheidung alleine trifft.

Mehr