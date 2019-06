17 Passagiere sterben bei Busunglück in Dubai

Dubai - Bei einem schweren Busunglück im arabischen Emirat Dubai sind 17 Menschen gestorben - an Bord waren auch Reisende aus Deutschland. Nach Angaben des Busunternehmens handelt es sich bei den bisher identifizierten Getöteten um elf Inder, zwei Pakistaner und je eine Person aus Irland und dem Oman. Die Nationalität von zwei weiteren Toten war zuerst noch ungeklärt. Der Bus mit 31 Menschen an Bord war am Abend auf einer Schnellstraße mit einer massiven Höhenbegrenzung über der Fahrbahn zusammengestoßen, die Polizei sprach von einem «Verkehrsschild».