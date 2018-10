Amateuraufnahmen vom Bahnunglück in Taiwan. Mit einer Stange und bloßen Händen versuchen Ersthelfer Menschen aus einem Waggon des entgleisten Personenzugs zu befreien. "Oh, das ist schlimm," kann man einen der Retter sagen hören. "Ich glaube, ich muss heulen. Da sind noch so viele Menschen drin!" Der Unfall mit 18 Toten und 187 Verletzten war das schlimmste Bahnunglück in Taiwan seit mehr als dreißig Jahren. Bis tief in die Nacht durchsuchten Hunderte Helfer die Wagen. Alle acht Waggons des Zuges waren am Sonntag in der Nähe des Bahnhofs in Yilan entgleist, vier von ihnen hatten sich überschlagen. 366 Passagiere waren an Bord. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen machte sich am Montagmorgen ein Bild von der Lage und sprach mit Angehörigen von Opfern. Diese Frau trauert um acht Familienmitglieder, die sich auf dem Rückweg der Hochzeit ihrer Schwester befanden. "Gestern war sie die Braut und heute weint sie um ihre Angehörigen. So etwas ist für niemanden zu ertragen. Ich hoffe, es werden keine Hochzeitsfotos veröffentlicht." Der Zugverkehr wurde am Montagmorgen wieder aufgenommen, nachdem alle entgleisten Wagen von den Gleisen gehoben worden waren. Die Unglücksursache ist weiterhin nicht bekannt, eine Untersuchung wurde eingeleitet.