Bereits zwei Mal ist es Norman Franz geglückt aus der Gefangenschaft zu entkommen. Seit über 20 Jahren ist er auf der Flucht. Nun wird weltweit öffentlich nach dem rechtskräftig verurteilten Doppelmörder und mutmaßlichen Mörder in fünf weiteren Fällen gefahndet.

Nach dem verurteilten Doppelmörder und Hauptverdächtigen in fünf weiteren Mordfällen, Norman Franz, ist eine weltweite Öffentlichkeitsfahndung angelaufen. Wie das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen am Dienstag mittelte, seien dabei erstmalig alle Interpol-Mitgliedsstaaten eingebunden. Der 51-jährige Franz gilt als einer der gefährlichsten Verbrecher Deutschlands und ist bereits seit 22 Jahren auf der Flucht.

Deutschlands meistgesuchter Verbrecher

Sein Fall schrieb Kriminalgeschichte. Franz war wegen Doppelmordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden: 1995 hatte er an einem Golfplatz in Dortmund eine Handgranate in ein Auto geworfen. Zwei Menschen starben. Hintergrund war ein Kampf rivalisierender Verbrecherbanden. 1996 wurde er dafür vom Landgericht Dortmund rechtskräftig schuldig gesprochen.

1997 gelang ihm die Flucht aus dem Gefängnis in Hagen. Er sägte ein Gitter durch und türmte mit einer selbstgebauten Leiter. Noch im gleichen Jahr soll er in Weimar und in Halle bei Raubüberfällen drei Geldboten erschossen haben. 1998 wird er in Portugal gefasst - aber erneut gelingt ihm die Flucht aus dem Gefängnis - diesmal in Lissabon. Seither ist er verschwunden.

Fahndung auf fünf Kontinenten

"Wir haben Hinweise auf ihn von allen fünf Kontinenten erhalten", sagte einer der Zielfahnder, die ihn seit Jahren suchen, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Er wurde schon als Rucksacktourist in Indien gesichtet und mehrfach in Südamerika. Ehrlich gesagt haben wir derzeit keinen Anhaltspunkt, wo er sich wirklich aufhält", berichtete der Kriminalbeamte, der nicht genannt werden darf, in Düsseldorf.

"Franz hat eine lange kriminelle Karriere hinter sich und er ist schlau - er lernt aus einen Misserfolgen." Der 51-Jährige spricht Deutsch, Englisch und Portugiesisch. Zu seiner Frau und seinem Kind habe er keinen Kontakt mehr.

Obwohl das aktuellste Foto von Franz 23 Jahre alt ist, verzichten die Zielfahnder auf Foto-Montagen, die ihn im heutigen Alter zeigen. "Das sogenannte Aging-Verfahren hat uns bislang nie geholfen und bringt eher Fehlhinweise." Das aktuelle Aussehen von Franz hänge auch stark von dessen Lebensweise in den vergangenen beiden Jahrzehnten ab.

Die Ermittler setzen lieber auf seine markante Stimme, von der im Internet eine Kostprobe aus einem abgehörten Telefonat bereit steht. "Für einen Mann hat er wirklich eine auffällig hohe Stimme, besonders, wenn er aufgeregt ist und schneller spricht."

Ermittlungen: 86 Hinweise - Keiner führte zum Ziel

Nach seiner ersten Flucht hatte Franz sich mit seiner Frau und seinem Kind nach Portugal abgesetzt, wo er 1998 in Albufeira gefasst wurde. Doch noch vor der geplanten Auslieferung an die deutschen Behörden gelang ihm 1999 erneut die Flucht.

Seit Dienstag fahndet Interpol auf seiner Frontseite im Internet und auf Social-Media-Accounts in 194 Ländern nach dem Mörder. Auch Europol nahm Franz auf seiner Webseite der meistgesuchten Verbrecher Europas auf ("Europes most wanted").

Vor drei Jahren waren nach dem letzten größeren Fahndungsaufruf mehr als 86 Hinweise auf Franz eingegangen - doch keiner führte tatsächlich zu ihm. Düsseldorfer Zielfahnder waren auch schon persönlich in mehrere Länder gereist, um Franz dort zu suchen. Welche Länder, wollen sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sgen. Für Hinweise zu seiner Ergreifung gibt es 25.000 Euro Belohnung.