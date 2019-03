44 Tote nach Explosion in chinesischem Chemiewerk

Peking (dpa) – Nach einer schweren Explosion in einem Chemiepark in Ostchina ist die Zahl der Opfer deutlich gestiegen: 44 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben, 90 Menschen wurden schwer verletzt, von denen sich 32 in einem kritischen Zustand befinden. Das teilten die Behörden der ostchinesischen Stadt Yancheng mit. Auslöser für die Explosion am Vortrag was ein Feuer in einer Fabrik für Pestizide. Die Druckwelle der Explosion beschädigte auch Hausfassaden in der Umgebung und zerstörte zahlreiche Fenster. Viele Anwohner wurden verletzt.