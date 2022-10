Sehen Sie im Video: 7000 Euro für Grusel-Deko – so verrückt feiert dieses Paar drei Monate lang Halloween.

















Chip und sein Ehemann Terry sind ganz besondere Halloween-Fans.





„Für mich ist Halloween magisch! Ich liebe es, mich zu verkleiden und so zu tun, als wäre ich jemand anderes“

Chip Parson gegenüber SWNS





Bereits im August fängt Chip an, das gesamte Haus zu schmücken.





Die gruselige Dekoration bleibt dann bis Anfang November bestehen.





Jedes Jahr organisieren die beiden eine große Halloween-Party im gemeinsamen Haus.





Für diese Partys hat sich über eine gigantische Menge von Totenköpfen, Skeletten und Co. angesammelt.





Nach 16 Jahren Halloween-Partys hat Chip stolze 7000 Euro für Kostüme und Dekoration ausgegeben.





Um die Kosten zu minimieren, versucht er jedoch viele Sachen gebraucht zu kaufen.





Sein Ehemann Terry ist übrigens kein großer Freund der Halloween-Besessenheit seines Mannes.





„Das meiste organisiere ich selbst. Terry hilft mir jedoch, wenn ich seine Hilfe benötige.“

Chip Parson gegenüber SWNS

