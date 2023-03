von Tibor Martini Heftige Stürme mit enormen Schneemengen überraschten in den letzten Tagen die USA. Auch ein 81 Jahre alter Mann landete unerwartet in einem Schneesturm – konnte aber dank süßem Reiseproviant überleben.

So richtig daran geglaubt hat Christian Jouret nicht mehr, dass er seinen Großvater wieder gesund und lebend sehen würde. Jerry Jouret war schließlich schon vor knapp einer Woche in Kalifornien aufgebrochen, an seinem Reiseziel in Nevada allerdings nicht angekommen: Auf seiner Reise war er von enormen Schneemengen überrascht worden, die im Norden Kaliforniens bis zu 90 Zentimeter hoch fielen.

Dass er sich aus der Situation einfach befreien könnte, war kaum vorstellbar. Laut Behördenangaben starben während der Stürme mindestens 13 Menschen und auch für Jouret sah die Lage dementsprechend nicht positiv aus: In einer weniger befahrenen Straße landete er mit seinem Auto in einer Schneeverwehung und konnte weder vor noch zurück.

Suchmannschaften waren in Kalifornien unterwegs, um Verschüttete zu finden © INYO COUNTY SHERIFF'S OFFICE

Dass die Situation für ihn nicht zum Todesurteil wurde, verdankt der ehemalige Nasa-Mitarbeiter seinem Einfallsreichtum – und einer TV-Show. Wie sein Enkel der BBC mitteilte, erinnerte sich Jouret an Ausgaben der Show "Survivor", in der Menschen an entlegenen Orten ausgesetzt werden. Zum einen war es für ihn wichtig, warm zu bleiben. Jouret trug zum Zeitpunkt des Unfalls zwar nur eine leichte Jacke, wickelte sich aber zusätzlich in eine dünne Decke und ein Handtuch. Außerdem versuchte er, aus der Autobatterie das Maximum herauszuholen: Indem er das Auto immer wieder ausschaltete, konnte er den Strom knapp dreieinhalb Tage lang nutzen.

Happy-end: Jerry Jouret schaffte es, tagelang im Schnee zu überleben. © Christian Jouret

Auch gegen Hunger und Durst ließ sich der 81 Jahre alte Mann von seinem Erfindungsreichtum leiten: Als Nahrung nahm er Biskuits und Croissants zu sich. Um nicht zu verdursten, kurbelte er das Fenster herunter und aß Schnee. Der wäre ihm beinahe auch zum Verhängnis geworden, denn bei seinem letzten Versuch starb schließlich die Autobatterie und das Fenster ließ sich bei Temperaturen unter Null Grad Celsius nicht mehr schließen.

Trotz dieser Widrigkeiten schaffte es Jouret, noch zwei weitere Tage bis zu seiner Rettung zu überleben. Ein weiteres Wunder: Nachdem er ins Krankenhaus gebracht wurde, stellten die Ärzte dort keine Zeichen einer Unterkühlung fest. Für seinen Enkel Christian Jouret ein echtes Happy-end: "Es war für uns schwer vorstellbar, dass ein Mann so viel in seinem Leben erreicht und ein solches Vermächtnis geschaffen hat, dann in seinem Auto eingeklemmt wird und an Unterkühlung stirbt."

Quelle:BBC