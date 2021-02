Was tun, wenn man endlich einen Impftermin erwischt hat und dann ein heftiger Wintereinbruch die Straßen unbefahrbar macht? Für eine 90 Jahre alte Frau keine Frage: Zu Fuß gehen - wie immer halt.

Wohl jeder, die im hohen Alter von 90 Jahren so fit ist! In Seattle an der US-Nordwestküste hat sich eine hochbetagte Frau auf den Weg ins sechs Meilen entfernte Impfzentrum gemacht, um sich ihre erste Dosis gegen das Corona-Virus zu holen. Die umgerechnet knapp zehn Kilometer lange Strecke musste sie zudem durch Eis und Schnee zurücklegen. Von einem überraschend starken Wintereinbruch wollte sie sich jedenfalls nicht aufhalten lassen.

"Es hat lange gedauert, endlich einen Impftermin zu bekommen", berichtete Fran Goldman, so der Name der fitten Dame, dem lokalen TV-Sender Fox Q13. "Am Freitag, am späten Nachmittag, habe ich endlich einen bekommen." Doch als sie am Samstag aufwachte, hatte es rekordverdächtig viel geschneit. "Ich dachte nur: uh oh!" Bei so viel Schnee in der Region direkt südlich der Grenze zu Kanada sei erfahrungsgemäß an eine Autofahrt nicht zu denken.

Corona-Impfung: dann eben zu Fuß

So auch in diesem Fall. Kurzerhand entschied sich Fran, einfach zu Fuß zu gehen, weil sie ihren so mühsam erworbenen Impftermin auf keinen Fall verfallen lassen wollte. Mehr noch: Die 90-Jährige legte zuvor noch eine Trainingseinheit ein. Zweidrittel des Weges zum Impfzentrum in einem Krankenhaus und zurück ging sie zur Probe. Nachdem sie die kürzere Wanderung gut überstanden habe, sei sie sicher gewesen, dass sie am Folgetag den gesamten Weg gut meistern würde.

Und so war es dann auch. Ohne Probleme erreichte sie das Krankenhaus und konnte ihren so mühsam abgemachten Termin wahrnehmen. "Ich wurde geimpft, und dann wurde mir gesagt, ich sollte 15 Minuten warten, um sicherzugehen, dass es keine allergische Reaktion gibt", berichtete Fran Goldman dem Sender. Doch die alte Dame hatte es verständlicherweise ohnehin nicht eilig: "Ich sagte, ich freue mich zu sitzen."

Fran Goldman geht drei Meilen am Tag

Wer nun aus dem Staunen über die äußerst rüstige 90-Jährige nicht herauskommt, dem sei gesagt: Fran ist wohl im Training. Fast täglich gehe sie drei Meilen (knapp fünf Kilometer), um fit zu bleiben, berichtet der lokale TV-Sender. Das hat offensichtlich funktioniert. Trotzdem: Der Weg zum Impfzentrum und zurück entspricht etwa ihrer vierfachen Tagesstrecke. Kein Wunder, dass sie hofft, zu ihrem zweiten Impftermin mit dem Wagen fahren zu können. Doch sollte das Wetter wieder nicht mitspielen, so Fran Goldman zu Fox Q13, werde sie wieder zu Fuß gehen.

Quellen: "The Hill"; Fox Q13