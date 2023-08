LKW stehen auf der A2 an einer Unfallstelle in Theeßen nach der Explosion mehrerer Gasflaschen.

Nach dem schweren Unfall auf der A2 bei Magdeburg wurden mittlerweile zwei Tote geborgen. Die Autobahn blieb zunächst weiter gesperrt.

Bei dem schweren Auffahrunfall mit Explosionen auf der Autobahn 2 (der stern berichtete) sind bislang die Leichen von zwei Menschen geborgen worden. Das sagte ein Sprecher der Polizei Magdeburg am Mittwochmorgen. Bei den beiden Toten handele es sich nach ersten Erkenntnissen um zwei LKW-Fahrer. Offen war zunächst auch, ob es noch weitere Tote gibt.

Ersten Ermittlungen zufolge ist der Fahrer eines Gefahrguttransporters am Dienstagmittag zwischen den Anschlussstellen Theeßen und Burg-Ost (beide Landkreis Jerichower Land) in ein Stauende vor einer Baustelle gefahren. Dabei seien drei Lastwagen vor ihm ineinander geschoben worden, hieß es. Ein fünfter Lkw fuhr auf die anderen Lastwagen auf. Er war mit Druckbehältern, gefüllt mit Lachgas, beladen. Ein Brand brach aus, es kam zu mehreren Explosionen. Umherfliegende Teile brannten teils. Fahrerinnen und Fahrer umliegender Fahrzeuge mussten evakuiert werden.

A2 bleibt nach Unfall zunächst weiter gesperrt

Die Einsatzkräfte konnten zunächst die Leichen nicht bergen und weitere Maßnahmen ergreifen, da die Gefahr weiterer Explosionen groß war. An der Unfallstelle bestehe auch weiterhin Explosionsgefahr, die Sperrung vor Ort dauere weiter an, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Einsatzkräfte besprächen sich gerade, wie weiter vorgegangen werde. Solange die Bergung der Fahrzeuge nicht abgeschlossen sei, müsse davon ausgegangen werden, dass weitere Tote gefunden werden. Die A2 war am Mittwochmorgen weiter gesperrt – wie lange die Sperrung noch anhält, war zunächst unklar.

Die A2 bei Magdeburg blieb am Mittwoch zunächst noch gesperrt © Google Maps