Ab in die Büsche: Nabu-Aktion «Insektensommer» startet

Berlin - Der Naturschutzbund will wissen, was in Deutschland krabbelt, summt und flattert: Von heute an sind die Menschen zur Teilnahme an der Aktion «Insektensommer» aufgerufen. Dabei soll man an einem Ort eine Stunde lang Sechsbeiner beobachten, bestimmen und zählen, wie der Nabu mitteilte. Die Ergebnisse der eigenen Beobachtungen kann man dem Nabu online oder mit der kostenlosen App «Insektenwelt» melden. Ziel der Aktion ist es, Daten zur Artenvielfalt und der Häufigkeit von Insekten zu sammeln.