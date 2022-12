Sehen Sie im Video: Abgottschlange — gewaltige Albino Boa Constrictor in Hinterhof gefunden.









Stellen Sie sich vor, diese Schlange würde sich in Ihrem Hinterhof befinden.





Für ein Paar aus Florida wurde dieses erschreckende Szenario zur Realität.





Da sie das Tier nicht eigenständig entfernen konnten, riefen sie zwei lokale Reptil-Experten zur Hilfe.





Rhett und Taylor Stanberry dachten bei dem Anruf, sie hätten es mit einer gewöhnlichen Python zu tun.





Pythons sind in Florida nämlich weit verbreitet und werden inzwischen sogar als eine Plage eingestuft.





Nach ihrer Ankunft mussten sie feststellen, dass es sich um die eine 24 Kilogramm schwere Boa handelt, mit einer Länge von 2,90 Metern.





Das Besondere: Bei dem Exemplar handelt es sich um einen Albino.





Eine Boa Constrictor in Florida zu sichten ist ungewöhnlich. Ihr natürlicher Lebensraum befindet sich hauptsächlich in Südamerika.





Rhett und Taylos gehen bei diesem Tier davon aus, dass es nicht aus der freien Wildbahn stammt, sondern dass die Schlange ausgesetzt wurde oder ihrem Besitzer entkommen sein muss.





Die Spezies ist nicht giftig, stellet aber aufgrund ihrer Größe und Kraft eine Gefahr für Menschen dar.

Mehr