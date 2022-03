Sehen Sie im Video: Paar aus Oregon wog zusammen 450 Kilogramm – jetzt haben sie ihr Gewicht halbiert.









Es ist eine rührende Geschichte zweier junger Eltern aus dem US-Bundesstaat Oregon, USA. Cassidy und Zach brachten zusammen mehr als 450 Kilogramm auf die Waage. Ihr ganzes Leben litten die beiden an Übergewicht. Doch nach einem Unfall beschlossen sie ihr Leben zu ändern. Nach einer Verletzung von Zach stellte sich für die behandelnden Ärzte ein Problem: Zach war mit seinen 310 Kilogramm einfach zu groß und zu schwer für herkömmliche Röntgengeräte. Einzige Lösung: Die Ärzte riefen in umliegenden Zoos an, um ein Röntgengerät für Tiere zu nutzen – das war für beide ein Zeichen, dass sie etwas ändern mussten. Anfang Juli 2020 begann für das Paar das große Abnehmen. Cassidys Startgewicht waren 144 Kilogramm, Zachs 310. Nach der Änderung ihrer Essgewohnheiten und unzähligen Sporteinheiten können die beiden heute ein normales Leben führen. Als Andenken an den Startpunkt ihrer Abnehm-Reise ließen sie sich ihr jeweiliges Startgewicht in Pfund auf den Unterarm tätowieren. Zusammen schafften sie es in eineinhalb Jahren unglaubliche 226 Kilogramm abzunehmen.

