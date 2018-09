Abreise von Konzertbesuchern in Chemnitz ohne Störungen

Wie lange dauert es bis ich den Arbeitsvertrag bekomme?

Hallo an alle, meine Situation hat folgendes. Derzeit mache ich mein Praktikum und brauche noch 4 Monate bis ich damit fertig bin. Aber in der Zeit hatte ich ein Interview mit eine andere Firma und habe es erfolgreich bestanden. Mir wurde nach 2 Phasen zugesagt und direkt am nächsten Tag wurde mir per Email der Vertrag zugesendet. Ich musste den unterschreiben und zusammen mit meine Persönliche Daten wider zurücksenden. Nun warte ich seit einen Monat auf meinen auch von denen unterschrieben Vertrag. Meine Arbeit dort wird aber erst nach mein Praktikum beginnen. Was meint Ihr dazu? Soll ich abwarten? Eventuell werde ich den kurz vor meinem Einstieg bekommen... Ich freue mich auf eure Meinungen LG