Sehen Sie im Video: Die AfD ermutigt in Stuttgart zu Protesten gegen Corona-Maßnahmen.





In Stuttgart haben sich am Sonntag Demonstranten in Stellung gebracht, um gegen eine geplante Kundgebung der Partei Alternative für Deutschland zu protestieren. Die Teilnehmer wandten sich zudem gegen Rassismus und Verschwörungstheorien. Ein Aufgebot der Polizei begleitete sowohl die Gegendemonstration als auch die Kundgebung der AfD. Deren stellvertretende Bundessprecherin Alice Weidel sagte im Vorfeld, sie sehe das Grundgesetz in seiner Eindeutigkeit stark eingeschränkt. "Durch ein Infektionsschutzgesetz. Das ganze muss an Kriterien gebunden werden. Und ich sehe überhaupt gar nicht, dass in irgendeiner Form kommuniziert wird, nach welchen Kriterien diese ganzen Maßnahmen wieder aufgehoben werden, die höchst Freiheitseinschränkend sind." Demonstranten hatten Schilder mitgebracht auf denen zu lesen war "Wir sind es Leid, von Lügnern regiert zu werden" oder "Gebt uns unser Recht!". "Politiker und Medien haben ein neues Framing ausgegeben. Kritiker der Corona-Maßnahmen seien Spinner und Wirrköpfe. Die Demonstrationen würden von Rechtsextremen unterwandert und von Verschwörungstheoretikern dominiert. Was für eine Arroganz, was für eine Verachtung der Steuer- und Zwangsgebührenzahler, liebe Freunde." Die Demonstration der AfD war erst am Vortag genehmigt worden. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hob am Samstag einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Stuttgart auf. Die Veranstaltung musste allerdings auf einhundert Teilnehmer beschränkt bleiben.