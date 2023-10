Entscheidung in Karlsruhe Bundesgerichtshof urteilt: AfD-Politiker und Richter Maier muss in vorzeitigen Ruhestand

Den Richter Jens Maier wird es nicht mehr geben. Denn der AfD-Politiker und frühere Bundestagsabgeordnete darf nicht mehr in sein Amt zurück, urteilt der BGH. Und nicht nur das. Weiterer juristischer Ärger droht.

Der frühere AfD-Bundestagabgeordnete Jens Maier ist als Richter nicht mehr tragbar und muss in den vorzeitigen Ruhestand. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag und zog damit gleichzeitig Leitlinien ein, wie mit Richtern umzugehen ist, die sich politisch betätigen. Der 61-Jährige darf nun nicht mehr in seinem früheren Beruf arbeiten. Der zuständige Senat, das sogenannte Dienstgericht des Bundes, bestätigte damit ein Urteil des Leipziger Dienstgerichts für Richter. Die Kammer hatte Maier bereits im Dezember vergangenen Jahres in den Ruhestand geschickt. Zu Recht, befand nun der BGH und wies Maiers Revision zurück. Das Urteil aus Leipzig enthalte keine Rechtsfehler.

Es sei davon auszugehen, dass Maier in der Öffentlichkeit als nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes stehende Person wahrgenommen werde. Das sei aber unabdingbar für einen Richter, erklärte der Vorsitzende Richter am BGH. Dem Ex-Bundestagabgeordneten waren im Verfahren in Leipzig rassistische und abwertende Äußerungen über Jahre zur Last gelegt worden. So hatte er in Reden oder auf sozialen Netzwerken unter anderem einen Sohn des Tennisspielers Boris Becker rassistisch beleidigt und mit Blick auf den Holocaust von "Schuldkult" gesprochen. Zudem wurde Maier dem rechtsextremen und inzwischen aufgelösten sogenannten Flügel der AfD zugerechnet.

Grundlage des BGH-Verfahrens war Paragraf 31 des Richtergesetzes. Danach kann ein Richter in den Ruhestand geschickt werden, wenn "eine schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege" abgewendet werden muss. Im Falle einer politischen Tätigkeit eines Richters sei zu beurteilen, ob er sich auf dem Boden des Grundgesetzes bewege, betonte der BGH-Senat. Maier aber habe sich in herausgehobener Stellung bei einer politischen Gruppierung betätigt, die die Grundlagen des demokratischen Verfassungsstaates ablehne und verächtlich mache. Die Öffentlichkeit habe das Vertrauen in Maier als unabhängigen und der Neutralität verpflichteten Richter verloren. Er sei auch nicht Opfer einer künstlichen Empörung und haltloser Anschuldigungen geworden, sondern wegen eigener Äußerungen in die Kritik geraten.

Die Vertreter des Landes Sachsen begrüßten das Urteil. Vor Gericht hatten sie geltend gemacht, dass Maier mit seinen Äußerungen dem Ansehen der Justiz schwer geschadet habe. Zudem habe sich das beanstandete Verhalten seinerzeit außerhalb des Parlaments abgespielt. Damit greife auch nicht der Grundsatz, dass Abgeordnete eigentlich nicht verfolgt oder bestraft werden könnten wegen in Ausschüssen oder im Parlament getätigten Äußerungen.

Der 61-Jährige hatte sich zum Auftakt heftig gegen die Vorwürfe gewehrt. "Ich bin nicht der Teufel in Person", sagte er. Seine Äußerungen während seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter hätten nichts mit seiner Befähigung als Richter zu tun. Der AfD-Politiker, einst als Richter am Landgericht Dresden tätig, hatte sein Bundestagsmandat 2021 verloren und wollte in den Richterdienst zurück. Dies ist ihm nun verwehrt.

Der juristische Streit zwischen Maier und dem Land ist damit noch längst nicht beendet. Der sächsische Verfassungsschutz stuft Maier seit 2020 als rechtsextrem ein. Dagegen klagt der 61-Jährige in einem separaten Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Dresden. Außerdem läuft derzeit eine Disziplinarklage gegen ihn. Darin geht es um die Entfernung Maiers aus dem Staatsdienst – und damit auch seine richterlichen Bezüge.