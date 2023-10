Entscheidung in Karlsruhe Bundesgerichtshof urteilt: AfD-Politiker und Richter Maier muss in vorzeitigen Ruhestand

AfD-Politiker Jens Maier muss in den vorzeitigen Ruhestand. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschied am Donnerstag, dass der frühere Bundestagsabgeordnete nicht mehr als Richter arbeiten darf.

Die Versetzung des früheren AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Maier in den vorgezogenen Ruhestand als Richter bleibt bestehen. Das Dienstgericht in Sachsen habe bei seiner entsprechenden Entscheidung keine Rechtsfehler gemacht, entschied das Dienstgericht des Bundes am Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Donnerstag. Maier hatte nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag 2021 wieder in den Justizdienst zurückkehren wollen.

