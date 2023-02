Sehen Sie im Video: "Frau erklärt, warum sie ihrem Mann 3,5-Jahre-Affäre verzeiht"









Die Mama-Bloggerin, Alexandrea Acevedo, aus Orlendo, Florida, berichtet auf ihren Social-Media-Kanälen ganz offen darüber, wie sie von ihrem Ehemann Michael die meiste Zeit ihrer Ehe betrogen wurde, aber trotzdem bei ihm bleibt, und geht damit viral.





Über eine halbe Million Aufrufe auf TikTok und die meisten Nutzer können ihre Entscheidung nicht verstehen:





Eine Person sagt: „Ich könnte das nicht, schon wenn er nur eine andere Frau küsst, ist es vorbei. Das Vertrauen ist gebrochen.“

Ein anderer fügte hinzu: „3 1/2 Jahre????? Ich würde mich fühlen, als wäre er ein Fremder.“

Während ein dritter kommentierte: „Einmal ist schon was, aber für 3,5 Jahre!?“





Die Eltern dreier Kinder heiraten 2018, fünf Jahre nach dem ihrem Kennenlernen, doch denken bereits im Folgejahr über eine Scheidung nach.





Ewige Streitereien, Michaels Glücksspiel- und Alkoholsucht führen zu ihrer Ehekrise. Dass er ihr fremdgehen würde, hält Alexandrea jedoch nie für möglich.





Als sie im Dezember 2022 einige verdächtige Nachrichten auf dem Handy ihres Ehemannes entdeckt, stellt sie ihn zur Rede.





„Zuerst spürte ich einfach nur Wut und Schmerz, viele Emotionen und ich habe immer gesagt, dass Untreue für mich das Ende einer Beziehung bedeutet – und das wusste er auch.“ - Alexandra





Michael gibt seine dreieinhalbjährige Affäre zu, woraufhin Alexandrea ihn dazu auffordert, zu gehen. Sie möchte zunächst für sich selbst herausfinden, wie sie mit diesem Wissen weitermachen will.





„Um dorthin zu gelangen, wo ich jetzt bin, habe ich einfach aufgehört, nach Fehlern an mir und in ihm zu suchen, habe aufgehört, nach Gründen zu suchen, um mich in meiner Situation schlecht zu fühlen, und habe angefangen, nach Gründen zu suchen, um mich gut zu fühlen.“ - Alexandra





Nachdem sich Michael nun endgültig mit einer drohenden Scheidung konfrontiert sieht, fängt dieser an, sich seinen Problemen, die weit über das Betrügen hinausgehen, zu stellen.





„Bevor das alles passierte, hat er gemauert und nicht mit mir geredet. Er stellte Glücksspiel, Alkohol und sogar eine andere Frau über mich.“ - Alexandrea





Mittlerweile kommuniziert Michael mit seiner Frau, hat eine Therapie begonnen und geht zu den Anonymen Alkoholikern, was Alexandra dazu verleitet hat, ihm eine zweite Chance zu geben.





„Was uns hierhergebracht hat, ist absolut scheiße, der Verrat und der Schmerz, den ich fühlte, würde ich niemandem wünschen. Aber ich habe das Gefühl, dass mein Mann diese Dinge durchmachen oder den Tiefpunkt erreichen musste, um erwachsen zu werden und ein großartiger Ehemann und großartiger Vater zu werden.“





Trotz etlicher Negativkommentare auf ihren Social-Media-Kanälen, in denen ihre Entscheidung kritisiert wird, steht Alexandrea dazu und verteidigt ihren Standpunkt.





„Es ist ein Prozess. Ich habe auch meine schwierigen Momente, aber er versucht mich dann so gut es geht zu verstehen und konzentriert sich darauf, mir zu helfen. Wir lernen Tag für Tag dazu und ich vertraue darauf, dass er weiterhin alles tun wird, was er kann. Jetzt wo ich sehe, wie sehr er sich verändert hat.“ - Alexandrea





„Die Liebe muss da sein, es ist kein flüchtiges Gefühl, es ist eine Entscheidung, die du jeden Tag triffst, und wenn du aufhörst, dich dafür zu entscheiden, jemanden zu lieben, ist es leicht, ihn aufzugeben. Die Person, die die Affäre hatte, muss aber auch bereit dazu sein, von nun an mit allem ehrlich zu sein." - Alexandrea





Nach dem holprigen Start beginnt nun hoffentlich das Happy End für die junge Familie.

