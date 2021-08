Sehen Sie im Video: Afghanischer Dolmetscher in Angst um Schwester – "Die Taliban sind gefährlicher als alles andere".









Hamidullah Ehsan ist ehemaliger afghanischer Dolmetscher der US-Armee. Heute lebt er in Kalifornien. Seine Schwester allerdings ist noch Afghanistan. Ihr Bruder würde alles tun, um sie herauszuholen. Er ist einer von vielen Afghanen, die befürchten, dass die Taliban zu der strengen Version des islamischen Rechts zurückkehren werden, die sie durchgesetzt haben, als sie vor 20 Jahren an der Macht waren. "Ich will nur, dass sie in Sicherheit ist. Die Taliban haben sich nie geändert. Ein Tier ist besser als sie. Man kann sie auch nicht mit irgendwem anders auf diesem Planeten vergleichen. Sie sind gefährlicher als jeder andere." Ehsan sagt, er habe geahnt, was kommen würde. Seine Mutter und zwei Geschwister hat er nur wenige Wochen vor dem Einmarsch der Taliban herausholen lassen. Sie sind nun bei der Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen im benachbarten Tadschikistan. Seine Schwester habe er auf eine Evakuierungsliste gesetzt, aber sie wurde noch nicht zum Flughafen gerufen. Ehsan arbeitete von 2008 bis 2012 mit mehreren Armee-Einheiten in Kandahar. Seit 2015 hält er sich mit einem Sondervisum in Kalifornien auf. Neben der Sicherheit seiner Schwester befürchtet er Repressalien gegen Menschen wie ihn, die mit dem Westen zusammengearbeitet haben. "Ich sehe es doch in den Videos. Sie klopfen an die Tür. Sie fragen nach Dolmetschern, sie fragen nach Leuten, die beim Militär sind. Und dann werden sie sie töten." "Wenn ich jetzt dort wäre, würden sie mich natürlich finden. Aber Gott sei Dank bin ich hier." Bei ihrer ersten Pressekonferenz nach der Einnahme Kabuls erklärten die Taliban, dass Frauen arbeiten und studieren dürften – im Rahmen der Scharia.

