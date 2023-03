Polizeifahrzeuge stehen vor dem Bahnhof in Guben: Ein Mann hat hier in einem Regionalzug Fahrgäste bedroht. Foto

Ein Mann hat in einem Regionalzug Menschen bedroht und verletzt. Jetzt entscheidet ein Haftrichter, wie es mit dem Angreifer zunächst weitergehen wird.

Nach einem Angriff mit einem axtähnlichen Gegenstand in einem Regionalzug im Südosten Brandenburgs soll der Verdächtige am Samstag in Cottbus vor den Haftrichter kommen. Dann entscheidet sich, ob der 37-Jährige in Untersuchungshaft muss. Das sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd heute. Bei der Polizei habe der Mann, der polnischer Staatsbürger ist, bislang keine Aussagen zu der Gewalttat gemacht.

Polizeilich sei der 37-Jährige bislang nicht in Erscheinung getreten, sagte der Polizeisprecher. Zum Motiv und den weiteren Hintergründen konnte er bislang keine Angaben machen.

Der festgenommene 37-Jährige soll gestern Nachmittag in einem Regionalzug in der Kleinstadt Guben an der polnischen Grenze Fahrgäste bedroht und eine Jugendliche mit einem axtähnlichen Gegenstand verletzt haben. Zeugen schilderten, dass der Mann Fahrgäste bedroht und Teile der Inneneinrichtung beschädigt habe. Der Mann soll dann eine 17 Jahre alte Jugendliche am Kopf verletzt haben. Sie kam ins Krankenhaus. Das Mädchen habe bislang noch nicht vernommen werden können, sagte der Sprecher.