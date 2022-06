von Annette Berger Bei Aktenzeichen XY stehen am Abend vermisste Personen im Fokus. Moderator Rudi Cerne will unter anderem wissen: Wer weiß etwas über Scarlett Salice? Sie verschwand im Schwarzwald.

"Aktenzeichen XY“ bringt an diesem Mittwochabend (ZDF, 20.15 Uhr) eine Sondersendung über Vermisstenfälle. Wenn ein Mensch verschwindet, ist die Ungewissheit, was geschehen ist, für Angehörige und Freunde kaum zu ertragen. War es ein Verbrechen oder hatte die Person einen Unfall, der unentdeckt blieb? Wo ist der geliebte Mensch? Die TV-Fahndung mit Moderator Rudi Cerne versucht in der aktuellen "Vermisst“-Sondersendung, Licht ins Dunkel von vier Fällen zu bringen.

Einer davon ist das mysteriöse Verschwinden der 26-jährigen Scarlett Salice. Die junge Frau brach zu einer Wanderung im Schwarzwald auf, von der sie nie zurückkehrte. Eine Spur führe zu einem Parkplatz, schrieb das ZDF im Vorfeld zu der Sendung.

Dieses Foto von Scarlett Salice wurde am Tag ihres Verschwindens in einem Supermarkt aufgenommen. Bei "Aktenzeichen XY" ist dieser einer von vier Vermisstenfällen

Scarlett Salice stammt den Informationen zufolge aus Bad Lippspringe im Kreis Paderborn. Sie wird laut dem Polizeipräsidium Freiburg seit dem 10. September 2020 vermisst. Die junge Frau wanderte demnach allein durch den Südschwarzwald und habe sich zuletzt mit Fotos aus der kleinen Stadt St. Blasien im Landkreis Waldshut gemeldet. Am Tag ihres Verschwindens nahm eine Kamera in einem Supermarkt in der kleinen Stadt Todtmoos noch Fotos der jungen Frau auf, so das Polizeipräsidium Freiburg.

Bei "Aktenzeichen XY" kommen am Abend Angehörige zu Wort

Das TV-Team von "Aktenzeichen XY“ drehte Medieninformationen zufolge an den Originalschauplätzen, auch Angehörige von Scarlett Salice sollen in der Sendung am Mittwochabend zu Wort kommen. Zuletzt soll die Vermisste auf dem Schluchtensteig-Wanderweg unterwegs gewesen sein.

Bis heute ist völlig unklar, ob sie verunglückte oder einem Verbrechen zum Opfer fiel. Mehrere Suchaktionen, über die lokale Medien ausführlich berichteten, ergaben keine Ergebnisse. Da sie als sehr zuverlässig galt, hält ihre Familie es für ausgeschlossen, dass sie freiwillig verschwunden ist.

//Geschichte Die Lücke 10 Bilder

Scarlett Salice wird als zierliche Person beschrieben – etwa 1,60 Meter groß und schlank mit langen Haaren, die an den Spitzen blond sind. Sie hatte laut Polizei einen roten Trekking-Rucksack bei sich und vermutlich ein graues Zelt. Im Laufe der Zeit waren Berichten zufolge in der Gegend immer wieder Textil- oder Kleidungsstücke gefunden worden, bei denen es sich aber wohl nicht um Scarlett Salices Sachen handelte.

Bei Aktenzecheichen XY hoffen Rudi Cerne und seine Studiogäste zudem auf Bewegung in drei weiteren Fällen:

Till Ramming: Junge wollte angeblich zu einem Vorstellungsgespräch

Der 15-jährige Till Ramming aus Markt Bibart in Mittelfranken hatte seinen Eltern erzählt, er fahre zu einem Vorstellungsgespräch. In Wirklichkeit machte er sich auf dem Weg zu einem Mann, so das ZDF. Die Fahrt habe für ihn nicht so wie erhofft geendet.

Yolanda Klug: Studentin wollte zu einem Möbelgeschäft

Die 23-jährige Studentin Yolanda Klug lebte in einer Wohngemeinschaft. Eines Tages wollte sie zu einem Möbelhaus fahren. Ein Busfahrer erinnert sich noch an sie. Was mit ihr passierte, ist jedoch bis heute unklar.

Walter Schuster: Hundebesitzer wird seit Gassi-Runde vermisst

Der 58-jährige Walter Schuster aus dem thüringischen Meiningen war mit seinem Hund eines Nachts Gassi gehen. Für die Polizei ist der Fall bis heute ein Rätsel, er kehrte von seinem Spaziergang nicht zurück.

Quellen: ZDF, Polizeipräsidium Freiburg, "Badische Neueste Nachrichten", "Westfalen-Blatt"