Aktivisten: Acht Tote bei iranischem Angriff auf IS in Syrien

Damaskus - Bei dem iranischen Raketenangriff auf die Terrormiliz Islamischer Staat im Osten Syriens sind Aktivisten zufolge mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Es sei unklar, ob es sich bei allen Opfern um IS-Kämpfer handele, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Demnach könnten auch Zivilisten unter den Toten sein. Der Angriff habe einem Haus gegolten, das im Besitz des IS gewesen sei. Der IS hat in Syrien und im benachbarten Irak sein früheres Herrschaftsgebiet fast vollständig verloren. In einigen Regionen sind jedoch noch Zellen aktiv.