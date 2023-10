Wer hat den Sommer über am meisten angespeckt? Der Katmai-Nationalpark richtet zum neunten Mal die "Fat Bear"-Wahlen aus. Zum Auftakt begeistert der Jungbär "Pummeliger Prinz" - doch das Rennen ist noch offen.

Anfängerglück für 806 Spring Cub: Bei den "Fat Bear"-Wahlen im Katmai-Nationalpark in Alaska hat es der Jungbär mit dem Spitznamen "Pummeliger Prinz" in die nächste Runde geschafft.

Beim Wahlauftakt am Mittwoch (Ortszeit) erhielt 806 Spring Cub deutlich mehr Stimmen (knapp 130.000) als seine drei Jahre ältere Rivalin 428 mit knapp 22.000 Stimmen.

"Hübsche dunkle Ohren und großer runder Po"

806 Spring Cub hat in seinem ersten Sommer an der Seite seiner Mutter kräftig angespeckt. Bei der Geburt zu Jahresbeginn wiegen Jungtiere gerade mal ein halbes Kilo, bis zum Herbst nehmen sie beachtliche 30 Kilo zu. "Er hat hübsche dunkle Ohren und einen großen runden Po", begeisterte sich einer seiner vielen Fans auf der Park-Webseite.

Bei einer weiteren Stichwahl am Mittwoch setzte sich das stattliche Weibchen 901, Mutter von drei Jungbären, spielend gegen Braunbärin 402 durch. Eine Rekordzahl an Stimmen sei am ersten Wahltag eingegangen, teilte die Park-Verwaltung mit.

Der Katmai-Park im Südwesten von Alaska richtet die "Fat Bear Week" zum neunten Mal aus. Der Wettbewerb soll über das Ökosystem und den Lebensraum der über 2000 Braunbären in der Region informieren.

Mit den beiden Tagessiegern sind jetzt noch acht weitere Bären und Bärinnen im Rennen, darunter 747 mit dem vielsagenden Spitznamen "Jumbo Jet, der wuchtige Chunk" (zu deutsch: Klotz) und die üppige Holly.

Vorher-Nachher-Fotos der Bären

Auf Vorher-Nachher-Fotos ist zu erkennen, wie die nach dem Winterschlaf mageren Pelztiere den Sommer über beim Lachsfang anspecken. Mit diesen Fettreserven können sie dann die monatelange Winterruhe ohne zu Fressen überstehen.

Auf der Online-Plattform "Explore.org" werden in der "Fat Bear Week" täglich Bären zur Abstimmung präsentiert. Nach sechs Runden stehen sich im Finale dann nur noch zwei der ursprünglich zwölf Mitstreiter gegenüber. Der Gewinner wird am "Fat Bear"-Dienstag (10. Oktober) gekürt.