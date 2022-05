Zoo Děčín in Tschechien Albino-Känguru will nicht aus dem Beutel seiner Mama ausziehen

Im Zoo Děčín in Tschechien will ein Albino-Känguru nicht aus dem Beutel seiner Mutter ausziehen – obwohl es langsam zu groß wird. Das ist jedoch nicht die einzige Eigenart des Jungtiers.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei RTL.de.

Er will einfach nicht ausziehen, denn in Mamas Beutel ist es wohl am schönsten. Das denkt sich wahrscheinlich das kleine Albino-Känguru aus dem Zoo Děčín in Tschechien, das mittlerweile gar nicht mehr so klein ist. Immer wieder sucht es den Beutel der Mama auf und bringt sogar Freunde zu Besuch. Mittlerweile macht der Zoo schon selbst Witze über das Junge, das seine ganz besonderen Eigenarten hat.

Albino-Kängurus sind unter den Rotnackenwallaby eh schon selten. Das Junge von Känguru-Mama Albína ist aber etwas ganz Besonderes. Am Mittwoch postete der Zoo Děčín auf seiner Facebookseite einen lustigen Schnappschuss vom Albino-Jungtier ohne Namen. Mit dem Kopf und den Beinen nach außen hängt der etwa sechs Monate alte Hüpfer lässig aus dem Beutel. Der Zoo findet diese Pose besonders witzig und wirft in seinem Titel gleich indirekt die Frage auf, ob das Kleine nicht langsam zu groß für den bequemen Rückzugsort ist. "Der Beutel wird echt eng... Aber ein Mamahotel ist halt ein Mamahotel..." schreibt der Zoo unter das Foto.

Gegenseitige Känguru-Beutel-Besuche sind außergewöhnlich

Doch nicht nur dem Albino-Känguru gefällt es bei Mama Albína. Sein Freund schaut auch ab und zu vorbei. Dann stecken sie die Köpfe zusammen aus dem Beutel. Und damit die Mutter des Freundes nicht traurig ist, besucht auch das Albino-Junge den Beutel der Tante ab und an.

Dass die Jungtiere nicht nur in die Beutel der eigenen Mutter gehen, sondern auch die Beutel ihrer Tanten besuchen, ist außergewöhnlich. "In den 30 Jahren, in denen wir im Zoo Děčín Rotnackenwallabys züchten, haben wir dies zum ersten Mal erlebt", berichtet uns Zoosprecherin Alena Houšková.

Doch bald wird auch das Hotel Mama für die Jungen schließen. Denn wenn das Junge zu groß geworden ist, erlaubt das Muttertier den Besuch in ihrem Beutel nicht mehr. Bis es so weit ist, gibt es vielleicht noch ein paar lustige Bilder vom verrückten Albino-Jungen.